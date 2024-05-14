Итальянское торговое агентство назвало приоритеты деятельности в Азербайджане

Приоритетом Итальянского торгового агентства в Азербайджане является помощь в повышении производительности агросферы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на азербайджано-итальянском бизнес-форуме сказали директор итальянского торгового агентства в Баку Андреа Маччанико и представитель холдинга Azersun Савас Узан.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Италией существуют большие возможности для сотрудничества в аграрной сфере.

Оба спикера в своих выступлениях сделали акцент на важности обеспечения компаний-производителей агропродукции в Азербайджане современной специализированной техникой.

Маччанико подчеркнул, что приоритетом Итальянского торгового агентства в Азербайджане является помощь в повышении производительности агросферы, а также налаживание сотрудничества в переработке продукции.

Узан упомянул, что итальянская аграрная техника считается одной из самых востребованных в мире, и холдинг проявляет интерес к нахождению партнеров в отношении специализированных машин, оборудования и технологий.

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