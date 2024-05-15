В Баку захоронены останки шехида Юсифа Агаева, обнаруженные спустя 30 лет.

Как сообщает в среду Day.Az, после церемонии прощания, останки шехида были доставлены на Ясамальское кладбище.

На похоронах присутствовали жители города, члены семьи шехида, ветераны, представители общественности.

В последний путь шехида провожали под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики и в сопровождении залпового огня. Государственный флаг Азербайджана, которым был обернут гроб шехида, был передан его сыну Вугару Агаеву.

Отметим, что Юсиф Агаев родился 12 сентября 1959 года в селе Багырлы Шамахинского района. Юсиф Агаев, поступивший на военную службу в 1991 году и участвовавший в ряде боев, 26 января 1992 года пропал без вести в боях за Дашалты.

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