Съезд Азербайджанского национального форума НПО в Баку

В Баку с сегодняшнего дня проходит X съезд Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает во вторник Day.Az, на съезде будут внесены изменения в устав и упразднен пост "президента Азербайджанского национального форума НПО".

Руководство форумом будет осуществлять председатель совета директоров, который будет сформирован во время съезда. Совет директоров форума будет состоять из 5 человек.

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