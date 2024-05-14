https://news.day.az/society/1659968.html Съезд Азербайджанского национального форума НПО в Баку - ФОТО
Съезд Азербайджанского национального форума НПО в Баку - ФОТО
В Баку с сегодняшнего дня проходит X съезд Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО).
Как сообщает во вторник Day.Az, на съезде будут внесены изменения в устав и упразднен пост "президента Азербайджанского национального форума НПО".
Руководство форумом будет осуществлять председатель совета директоров, который будет сформирован во время съезда. Совет директоров форума будет состоять из 5 человек.
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