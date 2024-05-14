https://news.day.az/politics/1660014.html Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией являются самым позитивным форматом - Джейхун Байрамов
Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией являются самым позитивным форматом - Джейхун Байрамов
Использование прямых двусторонних переговоров между Азербайджаном и Арменией является самым позитивным форматом.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре