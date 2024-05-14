Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией являются самым позитивным форматом

Использование прямых двусторонних переговоров между Азербайджаном и Арменией является самым позитивным форматом.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

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