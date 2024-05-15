Там чувства заложники материального мира…

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в Баку 18 мая состоится премьера спектакля "Ночь в спальне Екатерины" по пьесе российского драматурга Владимира Овсянникова "Ночь впереди", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

"Зритель сразу попадает в водоворот событий и наблюдает разворачивающуюся у него на глазах историю, кажущуюся абсолютно реальной и оттого еще более невероятной. Публика ощутит яркие эмоции, окунувшись в ситуацию, где чувства оказываются заложниками материального мира, получив удовольствие от замечательной актерской игры и прекрасной драматургии", - говорится в сообщении.

По словам режиссера-постановщика спектакля Эмина Мирабдуллаева, "Ночь в спальне Екатерины" никого не оставит равнодушным прежде всего потому, что в спектакле заняты замечательные актеры - народная артистка Азербайджана Людмила Духовая, актеры Егяна Гусейнли, Ярослав Трифонов и Эльшад Муртузов.

Спектакль "Ночь в спальне Екатерины" рассказывает историю, как некий мажор, сын олигарха арендует на всю ночь музей Екатерины в Подмосковье, желая провести ночь со своей избранницей в спальне императрицы. Но и его самого, и его очаровательную спутницу ждут удивительные сюрпризы. Ночь, свидетелями которой станут зрители, заставит их поволноваться и заново ответить себе на самые важные вопросы...

Режиссер-постановщик спектакля - Эмин Мирабдуллаев, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

В спектакле заняты - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, артисты театра Егяна Гусейнли, Ярослав Трифонов, Эльшад Муртузаев, Илькин Мехтиев, Руслан Павлов, Джохар Абдуллаев и Рашад Алияров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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