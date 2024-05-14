Россия вскоре закроет пункт пропуска в ереванском аэропорту

Ереван обратился с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

По его словам, принято решение о выводе временных оперативных групп пограничников РФ.

Бортников также сообщил, что часть российских пограничников останется в Армении, они будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.

Он также добавил, что в скором времени будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту "Звартноц".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!