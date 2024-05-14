ЕС и Молдова заключат соглашение по безопасности

Евросоюз и Молдова заключат на следующей неделе соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times.

Она указывает со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект документа, что Молдова усилит обмен разведанными с сообществом и сможет участвовать в совместных военных учениях. Кроме того, по данным издания, Кишинев присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках ЕС.

Подобные меры, говорится в проекте соглашения, Молдова и ЕС принимают для "защиты от иностранных манипуляций, киберугроз и террористической опасности". "Это подтверждение того, что Молдова усиливает интеграцию с ЕС в сфере безопасности и обороны. Это поможет структурировать и организовать наше взаимодействие", - указал неназванный европейский чиновник, чьи слова приводит газета.

Как пишет издание, послы ЕС в ближайшие дни обсудят документ, который может быть согласован уже на следующей неделе.

В июне 2022 года саммит Евросоюза воспользовался данной Еврокомиссией (ЕК) рекомендацией и предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры с этими странами о вступлении в Евросоюз. Прошедший в марте этого года саммит по расширению ЕС не назвал сроков начала переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, а лишь приветствовал их прогресс на этом пути. В итоговом заявлении саммита Совет ЕС на уровне глав МИД призвали безотлагательно утвердить мандат для переговоров и продолжать работу.

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