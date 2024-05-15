Миссия ЕС в Армении приобретает все более антиазербайджанский характер

К сожалению, наши опасения подтвердились - наблюдательная миссия ЕС в Армении уже фактически превратилась в полувоенную западную операцию с подключением стран - членов НАТО и сомнительными целями. Уже как минимум в два раза увеличен штат ее сотрудников, открываются новые опорные пункты. Совсем недавно Еревану было навязано соглашение о статусе еэсовского присутствия, предоставляющее ему режим наибольшего благоприятствования и свободу действий на армянской территории.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью порталу News.ru.

"То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам. Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как "источнике безопасности и процветания" Армении. Более того, деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер.

Если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, то им совершенно не соответствуют планы западников по милитаризации региона и расширению там военно-политического влияния ЕС и НАТО. Ключ к процветанию Южного Кавказа - инклюзивный диалог, в частности, в рамках консультативной региональной платформы "3+3", поиск коллективных ответов на возникающие вопросы и противодействие геополитическому диктату внерегиональных сил", - сказал Галузин.

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