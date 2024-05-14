Оппозиция готовит столкновения в Армении

Армянская оппозиция пытается еще более дестабилизировать ситуацию в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом стало известно по результатам встречи, в которой участвовал бывший глава армянского внешнеполитического ведомства Вардан Осканян и ряд "бывших депутатов" несуществующего сепаратистского режима.

Местные издания указывают, что целью встречи являлось расширение протестного движения благодаря поддержке, которую должны оказать сепаратисты. Также отмечается, что сепаратисты пообещали Осканяну организацию и "участие в столкновениях".

Происходящее явно соответствует интересам Осканяна, который всячески пытается раскачать лодку в Армении. Расчет экс-главы МИД состоит в том, что антиправительственные демонстрации позволят ему заполучить власть в стране. Но как видно из последних сообщений армянских СМИ, Осканян выбрал путь, который может привести его к весьма печальным последствиям, включая тюремное заключение за провокацию столкновений и беспорядков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!