ВОЗ предупреждает о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний в Европе

Большинство людей в Европейском регионе ВОЗ потребляют слишком много соли, и более чем каждый третий взрослый в возрасте 30-79 лет страдает гипертонией - повышенным кровяным давлением.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ на тему "Борьба с солью и гипертонией".

Согласно исследованию, высокое потребление соли повышает кровяное давление, которое является ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смерти в Европейском регионе, ежегодно вызывая более 42,5% всех смертей. Это означает, что ежедневно умирает 10 000 человек. Вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин в Европе почти в 2,5 раза выше, чем у женщин. Существует также географическое различие - вероятность смерти в молодом возрасте (30-69 лет) от сердечно-сосудистых заболеваний почти в пять раз выше в Восточной Европе и Центральной Азии по сравнению с Западной Европой", - говорится в отчете.

Как отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри П. Клюге, сердечно-сосудистые заболевания и артериальную гипертензию в значительной степени можно предотвратить и контролировать.

"Четыре миллиона человек ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь среди мужчин, особенно в восточной части нашего региона ВОЗ. Таковы факты, но это то, что мы можем изменить. Мы знаем, что работает, но раз за разом нам не удается внедрить подходы, основанные на фактических данных, что приводит к неприемлемо высокому уровню предотвратимых смертей. Реализация целенаправленной политики по сокращению потребления соли на 25% может спасти, по оценкам, 900 000 жизней от сердечно-сосудистых заболеваний к 2030 году", - пояснил он.

Более того, в исследовании отмечается, что почти во всех странах Европейского региона (51 из 53) среднесуточное потребление соли превышает рекомендованный ВОЗ максимальный уровень в 5 грамм (около одной чайной ложки) в день.

"Высокое кровяное давление является ведущим фактором риска смертности и инвалидизации в Европейском регионе, являясь причиной почти четверти смертей и 13% случаев инвалидности. Как правило, оно протекает бессимптомно, и если его не контролировать, оно может иметь потенциально разрушительные последствия, такие как сердечные приступы и инсульты. В Европейском регионе самый высокий уровень распространенности артериального давления в мире", - отметили в ВОЗ.

Таким образом, в новом докладе ЕРБ ВОЗ предлагается, чтобы в рамках обязательной политики были установлены ограничения на содержание соли в пищевых продуктах и требовалась четкая маркировка, а также проводились кампании по информированию общественности о снижении потребления соли. Несмотря на противодействие пищевой промышленности, которая получает прибыль от продуктов с высоким содержанием соли, эти меры имеют решающее значение для общественного здравоохранения и могут спасти жизни.

В то же время эффективное лечение артериальной гипертензии требует стандартизированных протоколов лечения, улучшения доступа к основным лекарственным препаратам и удобных руководств, адаптированных к местным условиям.

Повышение уровня знаний пациентов и приоритизация ухода, ориентированного на пациента, могут улучшить приверженность к лечению. Реализация политики, учитывающей гендерные аспекты, может устранить неравенство в выявлении и контроле артериальной гипертензии. Повышение устойчивости цепочки поставок обеспечивает непрерывное лечение в чрезвычайных ситуациях.

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