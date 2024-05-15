Yelo Bank внедряет инновационный сервис Mobile POS, который адаптирован к потребностям предпринимателей. Благодаря этому нововведению физические и юридические лица смогут принимать платежи с банковских карт, смартфонов или умных часов без использования традиционного POS-терминала.

Что такое мобильный POS-сервис? Мобильные POS-терминалы - это современная альтернатива традиционным POS-терминалам. Они превращают устройства с поддержкой NFC, такие как Android-смартфоны или планшеты, в полнофункциональные POS-терминалы, позволяя предприятиям удобно и эффективно принимать платежи.

Мобильный POS отличается от традиционных аналогов многими преимуществами. Прежде всего, он портативен и удобен, позволяя проводить транзакции в любое время и в любом месте. Оно позволяет клиентам расплачиваться любыми бесконтактными способами - от банковской карты до умных часов, что означает повышение удовлетворенности клиентов. Предпринимателям не требуется приобретать дорогой POS-терминал - достаточно установить приложения "Yelo Mobile Pos" и "tapXphone" с Google Play на свое Android-устройство. Простой интерфейс и быстрая настройка делают процесс продаж проще.

Услуга Mobile POS от Yelo Bank особенно удобна для владельцев малого и среднего бизнеса, а также для служб такси и доставки. Подключение к сервису бесплатное. В честь запуска новой услуги Yelo Bank объявляет кампанию: предприниматели, подключившиеся к услуге "Мобильный POS" до 31.07.2024, будут освобождены от комиссии за транзакции на ближайшие 3 месяца, а также получат бизнес карту в подарок от банка. К тому же, за снятие наличных со счета, подключенного к "Мобильному POS", комиссия не взимается. Открытие текущего счета для присоединившихся к сервису предпринимателей также является бесплатным.

Мобильный POS-сервис от Yelo Bank поможет предпринимателям увеличить свои продажи в период растущего спроса на безналичные расчеты.

Для подключения к услуге обратитесь в любое отделение Yelo Bank или позвоните по номеру 981. Подробности по ссылке: https://bit.ly/moblpos



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