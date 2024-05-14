https://news.day.az/politics/1659973.html Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
В Баку стартовала встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, сообщает во вторник Day.Az.
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