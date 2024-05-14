Во Франции вооружённые люди напали на машину для перевозки заключённых, по меньшей мере два сотрудника охраны погибли

Как передает Day.Az со ссылкой на BILD, Нападение произошло возле пункта взимания платы в городе Валь-де-Рёй (Нормандия) на автостраде A154. Нападавшим, по всей видимости, удалось скрыться вместе с заключённым, которого перевозили из одной тюрьмы в другую. По предварительной информации, прозвище преступника - "Муха" (La Mouche).

По данным газеты Le Parisien, он отбывал срок за покушение на убийство и кражу со взломом. По первоначальной информации, преступники протаранили авто для перевозки заключённых на машине Peugeot 5008, а затем скрылись на автомобилях Audi A5 и BMW 5 Series.

Газета также сообщила, ссылаясь на источник в полиции, что заключённый был "главой наркосети" и считался крайне опасным. Сообщается, что он был единственным заключённым в автомобиле.

Одна из машин, использовавшаяся для побега, была позже найдена сожжённой. По данным полиции преступники использовали автоматы Калашникова.

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