Во Франции вооружённые люди напали на машину для перевозки заключённых - ФОТО
Во Франции вооружённые люди напали на машину для перевозки заключённых, по меньшей мере два сотрудника охраны погибли
Как передает Day.Az со ссылкой на BILD, Нападение произошло возле пункта взимания платы в городе Валь-де-Рёй (Нормандия) на автостраде A154. Нападавшим, по всей видимости, удалось скрыться вместе с заключённым, которого перевозили из одной тюрьмы в другую. По предварительной информации, прозвище преступника - "Муха" (La Mouche).
По данным газеты Le Parisien, он отбывал срок за покушение на убийство и кражу со взломом. По первоначальной информации, преступники протаранили авто для перевозки заключённых на машине Peugeot 5008, а затем скрылись на автомобилях Audi A5 и BMW 5 Series.
Газета также сообщила, ссылаясь на источник в полиции, что заключённый был "главой наркосети" и считался крайне опасным. Сообщается, что он был единственным заключённым в автомобиле.
Одна из машин, использовавшаяся для побега, была позже найдена сожжённой. По данным полиции преступники использовали автоматы Калашникова.
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