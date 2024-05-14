В ООН повелись на спекуляции армян

Автор: Байрам Эльшадов

Комитет ООН против пыток стал жервтой армянских манипуляций. Постоянные жалобы армян о том, что якобы их права ущемляются "услышали" в ООН, но никакого результата армяне не получили. И несмотря на то, что ООН парировал доводы армян, сложилась неприятная ситуация, так как Комитет все же повелся на их спекуляции.

Комитет опубликовал выводы по выполнению Австрией, Азербайджаном, Финляндией, Гондурасом, Лихтенштейном и Северной Македонией Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Ключевым моментом, который заслуживает внимание, является то, что эти выводы являются образцом реакции официальной структуры на спекуляции.

Посмотрите какие ответы дает Комитет ООН на безосновательные жалобы армян. В выводах структуры отмечается, что Комитет был "встревожен предполагаемыми внесудебными убийствами, пытками и жестоким обращением с армянами во время вооруженных конфликтов". Другими словами, подконтрольная ООН структура не располагает какими-либо подтверждениями того, что армян пытали или каким-либо образом ограничивали в правах. Но излишне дипломатическая сущность организации, а также ее стремление любой ценой избежать конфликтной ситуации заставила ее пойти на поводу манипулятивных заявлений армян.

И это не единичный пример такого выбора слов. Дальше отмечается, что "комитет встревожен также предполагаемым отсутствием расследований и судебного преследования по этим обвинениям". Опять же, спекуляции и вымыслы. Комитет ООН вновь дипломатично уклонился от каких-либо серьезных заявлений, понимая, что у армян нет каких-либо оснований для жалоб.

И, конечно, Комитет ООН не упустил возможность призвать Азербайджан к соблюдению международного гуманитарного права. Только по какой-то причине он не призвал к этому и Армению, что было бы весьма логично. Как минимум из-за того, что немалая часть территории Азербайджана загрязнена армянскими минами.

Так что же необходимо сделать, чтобы Комитет ООН против пыток выразил свою позицию по отношению к действиям Армении? Может необходимо завалить структуру тоннами жалоб и бумажной работы?

Тот факт, что структура ООН не рассмотрела доводы армянской стороны и уклонилась от них, конечно логичен. Однако, это не означает, что Комитет ООН против пыток получил иммунитет от критики. Ведь из-за своего нежелания создавать сложные для себя ситуации комитет ООН нарушил главную миссию организации - способствование миру. И показал, что любой стране выгоднее выдвигать абсурдные обвинения, ведь никакого наказания за ложные обвинения не предусмотрено.