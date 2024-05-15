В Баку проходит встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Беларуси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником в административном здании МИД Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

В данный момент встреча министров проходит в формате один на один.

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