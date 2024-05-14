Контакты между Азербайджаном и Арменией без посредников - самый плодотворный путь к миру

Контакты между Азербайджаном и Арменией без посредников - самый плодотворный пусть к миру.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, "Артист мира" ЮНЕСКО, лауреат премии "Aga Khan Music Awards-2019" Фирангиз Ализаде во время эфира очередного выпуска аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network.

Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:

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