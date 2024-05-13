Армяне должны отбросить идеи реваншизма и вражды

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стала председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, "Артист мира" ЮНЕСКО, лауреат премии "Aga Khan Music Awards-2019" Фирангиз Ализаде.

Говоря об армяно-азербайджанской нормализации, Ализаде подчеркнула, что нужно думать о будущих поколениях.

"Но армяне не думают об этом. Что они оставляют своим детям? Вражду и реваншизм? Они должны наконец отбросить все это. У нас нет другого выхода, если мы думаем о наших детях и о наших внуках", - сказала она.

Народная артистка упомянула, что надо находить точки соприкосновения.

"Я всегда говорила о том, что должны проводиться встречи интеллигенции. Как вы знаете, подобные встречи имели место 3 или 4 раза. Но, к сожалению, затем армянская сторона, заметив, что после этого наблюдаются какие-то позитивные изменения, отказалась от их продолжения", - добавила она.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

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