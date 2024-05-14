Законопроект правительства Грузии не соответствует его трансатлантическим устремлениям - Госдеп
"Более 80 процентов жителей Грузии хотят, чтобы страна присоединилась к Европейскому союзу, и мы поддерживаем это".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.
По его словам, США призывают правительство Грузии продолжить путь интеграции в Европейский Союз.
Патель отметил, что действия грузинского правительства относительно закона "об иностранном влиянии" не соответствуют желаниям самого грузинского народа.
"Правительство Грузии заявило о своем желании вступить в Европейский союз и наладить отношения с трансатлантическими альянсами, такими как НАТО. Но проводимая законодательная деятельность, действия правительства, его текущая деятельность не соответствуют заявленным целям", - сказал Ведант Патель.
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