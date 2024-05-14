В ЕС принят новый пакт о миграции и убежище

Совет ЕС утвердил во вторник новый пакт Евросоюза о миграции и убежище, который в Брюсселе расценивают как "знаковую реформу" европейской миграционной системы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Пакт о предоставлении убежища и миграции обеспечит более справедливую и надежную миграционную систему, которая приведет к конкретным изменениям на местах. Эти новые правила сделают европейскую систему убежища более эффективной и повысят солидарность между государствами-членами", - заявила госсекретарь по вопросам убежища и миграции председательствующей в Совете ЕС Бельгии Николь де Моор.

По ее словам, "Европейский союз также продолжит тесное сотрудничество с третьими странами для устранения коренных причин нелегальной миграции".

Как считают в ЕС, новый пакт устанавливает набор правил, которые помогут упорядоченно управлять прибытием мигрантов и беженцев, создать эффективные и единообразные процедуры и обеспечить справедливое распределение миграционной нагрузки между государствами-членами.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что он принял во вторник "в общей сложности 10 законодательных актов, которые реформируют всю европейскую систему управления убежищем и миграцией".

У государств-членов ЕС теперь будет два года, чтобы имплементировать принятые советом законы. Европейская комиссия вскоре представит общий план их применения, чтобы оказать помощь государствам-членам в этом процессе, сообщили в Брюсселе.

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