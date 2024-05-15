В Уджаре задержан наркокурьер - ФОТО
Сотрудниками Уджарского районного отделения полиции был задержан житель города Баку Ильгар Гёзалов, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.
Как сообщили в среду Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, у него было обнаружено и изъято более двух килограммов опиума и марихуаны.
"В ходе расследования было установлено, что И.Гёзалов за денежное вознаграждение занимался наркокурьерством.
По данному факту в отделении полиции Уджарского района возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.
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