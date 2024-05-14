Ковер с портретом и другие презенты для Чингиза Абдуллаева: вечер сюрпризов и откровений

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел творческий вечер народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева, сообщает Day.Az.

Вечер был приурочен к 65-летнему юбилею любимого миллионами читателей писателя. В зрительном зале были друзья, коллеги, преданные поклонники творчества Чингиза Абдуллаева, для которых каждая его новая книга, каждая встреча с ним большой подарок.

Атмосфера на мероприятии была крайне теплая, душевная, она располагала к откровенной беседе о литературе, о жизни...

Чингиз Абдуллаев с удовольствием общался с публикой, делясь воспоминаниями, планами, впечатлениями о тех или иных событиях. Народный писатель откровенно, с присущим ему тонким юмором отвечал на вопросы, которые затрагивали не только аспекты его творчества.

Многие гости вечера раскрыли для себя интересные факты о писателе, подробности его творческого пути, узнали о процессе создания самых известных произведений.

Друзья и поклонники творчества народного писателя в этот вечер подарили Чингизу Абдуллаеву море улыбок, прекрасное настроение, букеты цветов и памятные подарки, среди которых даже небольшой ковер с его портретом.

Отметим, что Чингиз Абдуллаев - народный писатель Азербайджана, президент ПЕН-клуба, первый секретарь Союза писателей, доктор юридических наук, профессор, лауреат многих международных премий и наград, кавалер ордена "Шохрат", почетный доктор шести университетов. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала достижения азербайджанского писателя по количеству его проданных на русском языке книг. Его произведения переведены на 30 языков мира, изданы в странах СНГ, США, Франции, Швеции, Турции, Болгарии, Израиле. По мотивам произведений писателя сняты фильмы и сериалы.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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