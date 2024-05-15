В США ждут начала снижения ставок ФРС

Опрос Bank of America показал, что 82% фондовых управляющих ожидают, что Федеральная резервная система начнет сокращение процентных ставок во втором полугодии 2024 года, сообщает MarketWatch. 78% полагают, что ФРС проведет не менее двух понижений ставки в следующие двенадцать месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Также 78% опрошенных считают маловероятным, что экономика США может скатиться в рецессию.

Высокую инфляцию назвали основным риском для своих инвестпортфелей 41% опрошенных. 61% респондентов в следующие двенадцать месяцев ожидают увидеть сочетание слабого экономического роста с инфляцией выше среднего уровня.

Геополитические факторы остаются вторым по значимости риском, хотя доля тех, кто упомянул о них снизилась до 18% по сравнению с 24% в прошлом месяце. О том, что риски, связанные с "пузырем" в сфере ИИ, представляют наибольшую угрозу для их портфелей, заявили 4% опрошенных.

В опросе BofA принимали участие 245 инвесторов, под управлением которых находятся активы на сумму свыше $620 млрд.

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