Джейхун Байрамов назвал вопросы, которые обсуждались с председателем ОБСЕ

Сегодня с Яном Боргом была обсуждена текущая ситуация между Азербайджаном и ОБСЕ.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр отметил, что в ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества между Мальтой и Азербайджаном.

"Мы считаем, что есть большие перспективы сотрудничества, особенно в области энергетики", - подчеркнул Д.Байрамов.

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