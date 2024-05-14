Представители Бакинской русдрамы

Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов и режиссер театра Турал Вагифоглу в качестве почетных гостей приглашены на 14-й Международный Шекспировский фестиваль, который пройдет с 16 по 26 мая в городе Крайова (Румыния), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Визит будет осуществлен при содействии министерства культуры Азербайджана.

В этом году на фестивале планируется проведение более 300 мероприятий, которые будут организованы как в театрах города, так и под открытым небом, и очаруют публику замечательным разнообразием и уникальностью творчества Уильяма Шекспира. Вниманию публики будут представлены спектакли режиссеров из Румынии, США, Великобритании, Канады, Японии, Украины, Молдовы. Также на платформе фестиваля пройдут многочисленные творческие переговоры.

Так, замдиректора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов проведет встречи с руководителями ведущих театров разных стран мира, обсудит совместные творческие проекты, гастроли и т.д.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе азербайджанского театра, в марте текущего года с рабочим визитом в столицу Азербайджана приезжал организатор фестиваля, руководитель Национального театра Крайова Александру Боуреану.

В рамах визита Александру Боуреану посетил Азербайджанский государственный академический русский драматический театр и провел встречу с Ильхамом Мамедовым. В ходе встречи, на которой также присутствовал посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, состоялось обсуждение гастролей азербайджанского театра в Румынию в следующем году и участие в Международном Шекспировском фестивале.

Отметим, что Международный Шекспировский фестиваль в городе Крайова был учрежден в 1994 году, он считается одним из самых важных тематических фестивалей в Европе и одним из самых значимых шекспировских фестивалей в мире. Бессменными организаторами фестиваля является Национальный театр Крайова и Фонд Уильяма Шекспира. В рамках фестиваля проводятся музыкальные концерты, семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, творческий встречи и дискуссии.

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