Что обсудят лидеры РФ и КНР?

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера в Китай обсудят все сферы двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В ходе визита [в Китай] председатель КНР Си Цзиньпин и президент Путин <...> обсудят двусторонние отношения, сотрудничество во всех областях, обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим совместный интерес", - заявил он на брифинге.

Официальный представитель напомнил, что Путин посетит КНР в 75-ю годовщину установления китайско-российских отношений. "Мы будет своевременно публиковать информацию, касающуюся данного визита", - уточнил Ван Вэньбинь.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ посетит Китай с госвизитом 16-17 мая.

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