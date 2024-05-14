ОБСЕ оказывает полную поддержку Азербайджану и Армении в достижении мира.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Ян Борг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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