https://news.day.az/politics/1660022.html ОБСЕ оказывает полную поддержку Азербайджану и Армении в достижении мира - председатель ОБСЕ
ОБСЕ оказывает полную поддержку Азербайджану и Армении в достижении мира - председатель ОБСЕ
ОБСЕ оказывает полную поддержку Азербайджану и Армении в достижении мира.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Ян Борг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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