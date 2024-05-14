Власти Франции продолжают терроризировать народ Новой Каледонии

Полицейские задержали 82 человека в ходе беспорядков в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане).

Как передает Day.Az, oб этом сообщил телеканал Nouvelle Caledonie La 1ere.

По его данным, протестующие задержаны за нарушение общественного порядка.

Из-за вспышки насилия на территории столичной агломерации Нумеа временно закрыты учебные заведения, с 18:00 до 06:00 введен комендантский час, запрещаются любые собрания. Запрещены ношение оружия и продажа алкоголя.

В понедельник манифестация против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах переросла в беспорядки в столице Новой Каледонии.

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