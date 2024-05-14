В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции

Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

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