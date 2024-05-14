https://news.day.az/world/1659928.html В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции
В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции
Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.
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