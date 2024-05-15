https://news.day.az/world/1660251.html Митингующие возводят «мусорные баррикады» в Ереване - ВИДЕО
Митингующие возводят «мусорные баррикады» в Ереване - ВИДЕО
В центре Еревана в очередной раз началась акция гражданского неповиновения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Митингующие собираются на крупных перекрестках и перекрывают движение мусорными баками.
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