Митингующие возводят «мусорные баррикады» в Ереване

В центре Еревана в очередной раз началась акция гражданского неповиновения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Митингующие собираются на крупных перекрестках и перекрывают движение мусорными баками.

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