https://news.day.az/society/1660189.html Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода на 9 утра 15 мая.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, на территории страны наблюдаются дождливые погодные условия.
Наблюдались молнии, местами шли дожди, в Шахдаге и горах Гядабея выпал снег.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12°, в Нахчыване - 6°-11°, в низменных районах - 12°, в горных районах - 0-4° тепла.
Наблюдающаяся в Азербайджане нестабильная, дождливая погода сохранится до 18 мая.
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