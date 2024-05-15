Обнародована фактическая погода на 9 утра 15 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, на территории страны наблюдаются дождливые погодные условия.

Наблюдались молнии, местами шли дожди, в Шахдаге и горах Гядабея выпал снег.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12°, в Нахчыване - 6°-11°, в низменных районах - 12°, в горных районах - 0-4° тепла.

Наблюдающаяся в Азербайджане нестабильная, дождливая погода сохранится до 18 мая.

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