Борьба за будущее армян – выиграет ли ее Пашинян?

Автор: Лейла Таривердиева

Происходящее сегодня в Армении - это процесс куда более важный с точки зрения судьбы армянского народа, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто проплаченные кем-то протесты, не просто попытки расшевелить "миацум 2.0" и свалить Никола Пашиняна. Эта ситуация привела в движение процессы, которые могут дать армянскому обществу шанс на пробуждение от векового сна, полного иллюзий и видений. Очень часто для того, чтобы решить какую-то проблему, ее требуется обострить. Вряд ли армянская церковь, решив возглавить реваншистский бунт, планировала помочь армянскому народу проснуться. Своими действиями она намеревалась ввести армян в еще более глубокую летаргию, уничтожив островки пробуждающегося к реалиям сознания. Судя по тому, как мало поддержки у провокатора Србазана, ААЦ это явно не удается.

Сегодня у армянского народа, точнее, у жителей Республика Армения (диаспора это более тяжелый случай, требующий более серьезной терапии) появился шанс осознать происходящее с ним через призму реалий, а не исторических инсинуаций, перевернуть страницу мнимого былого "величия" и смириться со своей географией. Хотя и говорят, что без прошлого нет будущего, но в случае наших соседей им лучше перечеркнуть свое мнимое прошлое и начать строить страну и нацию заново. Это трудно, но без этой работы будущего у армянского народа не будет.

На днях депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян сделал вызвавшее большое неудовольство у оппозиции заявление. Он сказал, что армянскому народу выпала очень тяжелая участь. Помимо того, что ему предстоит разрушить более чем 100-летние мифы и стереотипы, ему еще предстоит окончательно и до основания разрушить 1700-летний миф, созданный церковью. "Церковь хочет принести в жертву государственность Армении ради своих внутренних и внешних групповых интересов, и народ должен дать окончательную оценку этой структуре. Непосредственный вклад церкви в разрушение армянской государственности, неоднократно повторявшийся на протяжении 1700-летней истории, будет исчерпан, Республика Армения не отступит", - заявил Торосян.

Тут стоит напомнить наделавшие много шума слова Никола Пашиняна, произнесенные в парламенте месяц назад. Он призвал отказаться от "исторической Армении" в пользу "реальной Армении". "Историческая Армения", по его словам, является гарантией долговременной вражды с рядом соседних стран, гарантирует отсутствие возможности самостоятельного существования, и поэтому страна всегда будет нуждаться в покровителях. Более того, премьер-министр Армении считает, что необходимо сконцентрироваться на обслуживании интересов "реальной Армении", причем зафиксировав невозможность возвращения к логике "исторической Армении" в будущем.

Последние слова соотносятся с намерением Пашиняна внести изменения в Конституцию. Без этих изменений любые мирные договора будут бессмысленны, так как политика Армении всегда будет содержать угрозу для соседей. У всех народов имеются узко национальные амбиции и особый взгляд на себя любимых, но ни у кого они не приняли такие безобразные формы, как у армянства. Кто-то когда-то убедил наших соседей, что история открывает все двери. Армяне слишком близко восприняли фразу Ломоносова о том, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Будущее, да простит нас Ломоносов, определяется настоящим народа, а не его историей. Не стоит пытаться материализовать призраков прошлого, особенно когда они не более достоверны, чем Санта Клаус. И, конечно же, никакая древность, даже доказанная, не дает народам никаких особых прав.

В Азербайджане историческая наука десятилетиями находилась в тисках ограничений. Нашему народу не позволялось знать правду о своем прошлом. Но это никак не помешало ему развиваться и построить сильную и достойную страну. Может быть, это даже помогло нам всегда смотреть вперед. А армянский народ так и остался где-то там, в своих фантазиях, где он по возрасту старше человечества. Его постоянно заставляют оглядываться на свое "великое прошлое" и думать о "великом будущем", продвигаясь к этому миражу по трупам. Между тем, до наступления "великого будущего" стоит попробовать построить хотя бы нормальное настоящее.

По сей день не утихает истерика вокруг учебника истории для 7-го класса, в котором содержится правильная карта Армении и много других "искажений и ошибок". С самого сентября представители общественности, ученые и родители семиклассников бьются за изъятие учебника из школ. Однако уже середина мая, а учебник все еще не изъят. Более того, в марте суд отказался принять иск с требованием отозвать учебник. Объяснен отказ был в рамках законодательства, однако ясно просматривается истинная причина - намерение правительства Пашиняна избавиться от всего того, что тянет армянский народ на дно. В апреле прошлого года в школах Армении было прекращено преподавание предмета "История армянской церкви". А теперь предложено переименовать "Историю армян" в "Историю Армении". Скорее всего, в следующем учебном году этот предмет будет называться по-новому, как не сильна истерика, поднятая националистами и околонаучной пропагандой. Если всего этого не сделать, то не удастся разрушить, как говорит депутат Торосян, более чем 100-летние мифы и стереотипы и до основания уничтожить 1700-летний миф армянской церкви. А армянский народ никогда не превратится из негосударственного в государственный. Это уже слова Пашиняна.

К сожалению, все эти проблемы не являются лишь проблемами Армении и армян. И нам, в Азербайджане, не все равно, удастся ли Николу Пашиняну выиграть войну за будущее армянского народа, потому что нам жить и дальше в одном регионе. Наличие токсичного соседа будет постоянной угрозой дестабилизации и новой войны. Последние тридцать шесть лет нашей истории отучили нас верить во вселенское братство и умиляться претензиям на нашу долму в какой-нибудь комедии советских времен. Мы теперь настораживаемся при каждом упоминании чьего-то величия, исключительных преимуществ и заслуг перед человечеством. Не важно, армяне это, греки, французы, персы или кто-то еще. Когда-то мы не считали все это серьезным и воспринимали лишь как один из пластов национального чувства юмора. Но теперь нам больше не смешно.