Армянская церковь, реваншисты и диаспора - дикий альянс

Монофизитская церковь, к которой принадлежит большинство армян, относится к разновидности христианства. Поэтому неплохо было бы напомнить основные постулаты Священного писания, где четко сказано, что "каждая власть от Бога", "отдавай Богу Богово, а кесарю - кесарево". Дело священников - это лечить людские души. А одной из наиглавнейших задач является миротворчество. Когда священники влезают в мирские дела и распри это вообще не приветствуется. Таким "батюшкам" надо снимать рясу и уходить в политику. Либо на том свете им воздастся от Господа по полной мере, а на этом - от действующей власти.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Конечно, мы следим за процессами вокруг возвращения Азербайджану четырех оккупированных Арменией сел. В том числе, за неадекватным поведением священников-монофизитов, которые вместо того, чтобы вразумить протестующих, призвать их к закону и порядку, провоцируют людей на насилие и организуют массовые шествия. У меня возникает вопрос: а священники ли это? Кому они служат? И радеют ли они за мир и сохранение самой Армении?

Особенно омерзительно читать в многочисленных армянских социальных сетях оскорбления в адрес полиции Армении, которая пресекает беззаконие. А попы-монофизиты аплодируют подобным "наездам". К оскорблениям и угрозам в свой адрес мы уже привыкли. Но, господа армяне, это же ваша полиция! Среди этих людей есть те, кто потерял в Карабахе единственных сыновей. И они выполняют то, что им поручено официальной властью. А вы сами разваливаете остатки своей страны. Сами показываете, что не хотите заниматься созиданием, а привыкли эксплуатировать и разорять чужие территории. И очень прискорбно, что священнослужители используют свой авторитет и имя Бога среди населения для пропаганды беззакония.

Честно говоря, я поначалу думала, что это единичные инициативы отдельных озабоченных идеей "Великой Армении" попов. Но факты говорят, что речь идет о спланированных и скоординированных с политиками-реваншистами действиях. Причем, этот тандем возник отнюдь не сейчас. Посмотрите, как плавно присоединяются к начатому церковью шествию в Ереван представители карабахского клана.

Лидер начавшегося шествия Србазан заявил, что эта акция проходит с ведома и благословения католикоса Гарегина. Сам факт, что армянская церковь, в том числе, на уровне высших иерархов напрямую участвует в политике, фактически, ведет подрывную деятельность против власти страны, ставит целый ряд вопросов. И один из них - не провоцируют ли армянских священников наряду с политиками и дельцами от бизнеса также внешние интересанты? Нет ли там иностранного следа? Ведь сетевой характер носит не только армянская диаспора, которая имеет статус мировой, но и Армянская Апостольская церковь.

Получается диковатый альянс: армянские реваншисты, священнослужители и армянские партии за рубежом, тесно связанные с террористами.

Я, честно говоря, не изучала предметно роль ААЦ в истории армянского народа. Если почитать армянские источники, так эта церковь со времен мамонтов существует. Однако, знаю, что в Османской империи положение ААЦ было гораздо лучше, чем в Российской империи, равно как и армян в целом. Применительно к правам, в том числе, и религиозным. В начале ХХ века российская политика по ликвидации самостоятельности ААЦ приобрела открытый характер. Правда, на то были причины - деятельность армянской церкви, расшатывающая позиции российских властей на Кавказе.

В современной Армении, согласно Конституции, государство носит светский характер. Но в том же Основном Законе закреплена "исключительная миссия Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности". Фактически, это дает возможности ААЦ мобилизовывать армянскую нацию в случае реальных или мнимых угроз для защиты ее "национальной самобытности". Что мы сейчас и наблюдаем.

Любопытная новость прошла на днях в СМИ. Возглавляющий протесты против возвращения Азербайджану его сел епископ Тавушской епархии Баграт Србазан съездил в Ереван, где встретился с католикосом всех армян Гарегином II и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. А экс-министр обороны Армении Сейран Оганян заявил: "Встречи с Кочаряном носят регулярный характер, а последняя встреча состоялась в конце апреля. 26 апреля наша фракция провела заседание, в котором принял участие также лидер блока "Армения" Роберт Кочарян. Были обсуждены важные вопросы: ситуация в стране и что нам нужно делать".

Обсуждают, что им делать? Если по уму - то заканчивать раскачивать страну, тем более, что Армения и так лежит на боку. А что делать для самопиара - вариантов уйма. Например, 2 мая армянские СМИ написали, что этот самый епископ Србазан, которого полицейские не впускают в село Киранц, устроил сидячий пикет посреди улицы. В одиночку перекрыл межгосударственную дорогу. Еще и заявил СМИ, что ему "просто стыдно за полицейских, блокирующих въезд в Киранц, не позволяющих мне, как духовному лидеру Тавуша, попасть в село, узнать, в каком состоянии люди".

Полиция, действительно, выполняла приказ, перекрыв дорогу в Киранц, и разрешила въезд туда только местным жителям. Иными словами, господа политизированные попы используют свой духовный сан для провокаций. А вдруг у полицейского нервы сдадут, возьмет за шиворот, да и загонит в машину, а далее - в полицию? Где протокол составят о нарушении общественного порядка. То-то будет радости - можно будет оппозиции год кричать, что полиция уже и священников щемит! Это какой информационный повод!

А если серьезно, то я, как правнучка репрессированного в годы сталинизма православного священника, хочу призвать братьев по христианской вере монофизитской ориентации: "Перестаньте смешить людей! Ваша юдоль - быть миротворцами и миролюбцами. А то уподобитесь, как сказано в Священном писании, тому слепцу, который повел за собой толпу зрячих. И они все потонули в море". Вам еще придется отвечать перед Богом за то, что поддерживали геноцид и этнические чистки азербайджанского народа, расправы и насильственные депортации. И хочу напомнить, что к священникам на Страшном Суде более жесткие требования, чем к мирским. Чем лезть в "чужую епархию" - в политику, подумайте о своей бессмертной душе. Если, конечно, действительно верите в Бога.

Лейла Таривердиева