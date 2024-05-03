ААЦ хочет вернуться в Карабах. Надежда на американцев?

Автор: Лейла Таривердиева

Соединенные Штаты всегда рассматривались армянством как трамплин к исполнению "вековых" армянских желаний. Исполнение желаний это, вообще, очень важная составная часть общеармянских устремлений. Не достижение цели, а именно исполнение желаний. Желания, как правило, исполняют джины и золотые рыбки. Прилагать особых усилий не требуется. Достаточно просто лениво потирать лампу, лежа на диване, или расслабленно держать удочку, отдыхая на лоне природы. Приятное с полезным. Армянство привыкло к такому положению, и очень долго эта тактика срабатывала. Но в последние годы джин что-то стал капризным, а золотая рыбка сломалась. Практически мгновенно добившись принятия 907-й поправки в начале 90-х, сегодня армянству никак не удается протащить в Конгрессе хоть какой-нибудь санкционный документ против Азербайджана. Диаспора и лобби работают над этим четвертый год. Потрачены немалые деньги, отполированы коленками многие пороги, а результата нет.

На прошлой неделе группа армянофилов представила в Палату представителей очередную бумажку. На этот раз требуют введения санкций против высокопоставленных азербайджанских чиновников за сентябрьскую антитеррористическую операцию и права человека. Список тех, кто, на взгляд армян, подлежит санкциям, постоянно пополняется. Согласно СМИ, недавно в него были торжественно включены глава Генштаба ВС, начальник Следственного управления Генпрокуратуры и даже судья Насиминского райсуда. Если так пойдет, в республике не останется ни одного должностного лица, которого армянство и нахлебники не считали бы в чем-то виноватыми.

Наказания для Баку требует не только лобби в Конгрессе, но и Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF). Комиссия в своем годовом докладе рекомендовала включить Азербайджан в список "стран, вызывающих особую озабоченность за систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания, которые определены в законе о международной свободе вероисповедания (IRFA)". Кроме того, правительству рекомендуется выделить финансирование USAID и посольству США в Баку для - внимание! - "восстановления, сохранения и защиты культовых сооружений и других памятников культуры в Карабахе и на территориях". Авторов доклада привело в ужас предложение выдворить служителей ААЦ с территории Худавенга, озвученного в мае прошлого года бывшим главой Гокомитета по работе с религиозными организациями.

Интересно, что доклад был обнародован в декабре прошлого года, и наши соседи уже достаточно нарадовались и наплясались по этому поводу. Зачем армянским СМИ понадобилось вновь забрасывать эти тезисы в медиа-пространство? Как иллюстрацию к очередному профинансированному армянством мертворожденному законопроекту? Или в связи с проведенным в Баку всемирным форумом по межкультурному диалогу? Поездка представителей различных конфессий в освобожденный Карабах не могла остаться незамеченной армянским агитпропом.

Ну, если уж армянские СМИ сами подняли эту тему, пусть никто не обижается.

Для нас сложившаяся ситуация вполне закономерна. Азербайджан абсолютно прав в своих действиях, он не сделал ни одного шага, противоречащего международному праву, и никакие Комиссии с их докладами его не беспокоят. Армянской церкви не удастся вернуться в Карабах руками американцев или кого-то еще. Восторжествовала историческая справедливость и закон, каждый получил то, что заслуживает, и лишился того, что ему не принадлежит. Армянская церковь лишилась епархии в Азербайджане, и это естественное следствие ее собственных деяний. Именно она стояла и стоит за армянским сепаратизмом, терроризмом и реваншизмом. Сегодня армянские священнослужители возглавляют незаконные акции против возвращения Азербайджану его сел, что тоже очень показательно. Армянская церковь несет зло даже собственной пастве, не говоря уже о регионе.

Из Худавенга армянские священники исчезли тихо, без лишней пропагандистской шумихи. Видимо, не хотелось расписываться в своем провале. Ведь после освобождения Кяльбаджара Эчмиадзин уверял, что этот древний албанский монастырь, армянизированный на средства диаспоры в 2011 году, останется "армянским" навсегда. Ни одного священнослужителя ААЦ на карабахской земле больше не встретишь. ААЦ уничтожила албанскую церковь, завладела ее храмами, и когда-нибудь это должно было закончиться. "Люди в черном" цеплялись за Худавенг и Амарас практически до самой антитеррористической операции 2023 года. На что-то надеялись. И не на чудо, а на российских миротворцев. После 44-дневной войны именно РМК хранил покой служителей ААЦ в Худавенге. Туда устраивались паломничества, а так называемый настоятель монастыря делился планами с журналистами. В январе 2022 года террорист Тер-Ованнес Ованнисян заявлял, что миротворцы были потрясены силой веры армян и потому стали охранять Худавенг от азербайджанцев в знак христианской солидарности. "Дадиванк (Худавенг - ред.) - наш", - утверждал Ованнисян. Террорист был полон планов. Через несколько лет, вещал он, будет восстановлен и так называемый монастырь Акопованк в Агдеринском районе, к нему проложат дорогу и паломники пойдут туда толпами.

Тогда же Ованнисян призвал "благодетелей и благотворителей" для финансирования восстановительных работ. И кто-то там наверху услышал его и послал им... Рубена Варданяна. В сентябре того же года мошенник прибыл в Ханкенди. Накануне разгрома сепаратистов Варданян позировал с лопатой на восстановлении Акопованка и тоже делился планами. На видео, посвященном "богоугодным" делам олигарха, можно видеть последствия такого восстановления - фрагменты стен с контрастирующими с общим состоянием храма свеженькими армянскими надписями и хачкарами, которых там прежде явно не было.

Фантазера Ованнисяна мы называем террористом не за армянскую фамилию. Дело в том, что этот "святой" до того, как Худавенг в 1994 году был объявлен монастырем "арцахской епархии", был известен не святостью, а участием в кровавых расправах над мирным азербайджанским населением Карабаха. За такие заслуги после Первой карабахской войны с благословения Эчмиадзина он был назначен главой Худавенга. Когда началась освободительная 44-дневная война, убийца в черной рясе с автоматом в руках стал олицетворением всего зла, что аккумулирует в себе армянская церковь. "Монастырь наш, мы его никому не отдадим, и он останется нашим", - заявил Ованнес. Мечты, мечты...

Несмотря на то, что ААЦ удалось удержать свое присутствие в Худавенге под охраной РМК, было ясно, что это ненадолго. Армянские священники, пользуясь покровительством миротворцев, диктовали правила на территории монастыря, ограничивали албано-удинскую общину, которой фактически принадлежит Худавенг, в проведении молебнов, закрывали помещения перед носом удинских паломников, указывали, куда можно входить и куда нельзя. Первое время им это удавалось, но когда ААЦ стала вести себя слишком уж нагло, азербайджанская сторона запретила паломничество. Добрая воля и миролюбие Баку были поняты как вседозволенность и как страх азербайджанцев перед российскими миротворцами. А зря.

И напоследок. Как, интересно, Комиссия США видит себе участие американского посольства в "восстановлении, сохранении и защите культовых сооружений и других памятников культуры" в Карабахе и на каких-то загадочных территориях? Дипмиссия и USAID могут подключиться к таким проектам только с разрешения азербайджанских властей, после предварительных обсуждений и дачи объяснений. Для того, чтобы получить разрешение вложиться в сохранение армянского облика неармянских церквей, иностранным заинтересованным организациям и лицам потребуется обосновать свои намерения. И объяснить, почему Комиссия США по международной религиозной свободе до сих пор не предложила выделить деньги посольству в Баку на восстановление уничтоженных армянами мечетей и других памятников азербайджанского духовного, культурного и исторического наследия.

Очень интересно было бы услышать ответ на такой вопрос. И для Комиссии США с ее грандиозными планами очень важно, чтобы этот ответ нам понравился.