Армяне в зоне РМК превратили святой праздник в пропагандистскую сходку

Автор: Лейла Таривердиева

В минувшее воскресенье армяне Азербайджана отметили Пасху. Как все понимают, речь об армянском населении Карабахского региона. В этот день благодаря доброй воле азербайджанской стороны было разрешено посещение албанского монастыря Худавенг в Кяльбаджарском районе, закрытого для сепаратистов с мая прошлого года. Учитывая святой праздник, 17 апреля для армян было сделано небольшое исключение, и тридцать человек в сопровождении миротворцев пропустили в Худавенг. Напомним, что в период оккупации Кяльбаджарского района древний албанский храм подвергся капитальной арменизации.

Армянские СМИ утверждают, что в день святой Пасхи армяне молились в Худавенге о мире. Что ж, все может быть. Хочется верить, что армянскому населению региона тоже, наконец, хочется мира и покоя.

Если в Худавенге, куда отправились только рядовые жители зоны временной ответственности РМК, все прошло без лишних эмоций, в другом албанском храме - расположенном в Ходжавендском районе монастырском комплексе Амарас праздничная литургия превратилась в пропагандистское мероприятие. Здесь службу вел сам "предводитель карабахской епархии ААЦ" епископ Абрамян. Он заявил, что необычность этого места оценили все - от "всех наших царей" до Араика Арутюняна. Кстати, в отличие от Худавенга, куда военным преступникам путь закрыт, в Амарасе собралась вся кодла. Храм божий осквернили своим присутствием сам Араик, бывшие предводители сепаратистов Аркадий Гукасян с Бако Саакяном, прочие деятели.

Праздничная литургия была скорее уроком лжеистории и партсобранием сепаратистской верхушки.

Все сказанное - ложь, в чем можно убедиться, обратившись даже к самим армянским авторам, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский историк, кандидат исторических наук Эльдар Гинесли.

"Абрамян сказал "все наши цари и князья, начиная с царя Вачагана Благочестивого...". И соврал. Царь Вачаган III Благочестивый (487-510) был царем Кавказской Албании. И чтобы убедиться в этом, достаточно даже не читать "Историю албан" Моисея Каланкатуйского - это слишком сложно для армянского агитпропа. Достаточно просто заглянуть в Википедию.

Не имеет отношения к армянам и сам Амарас. Амарасский собор - самый древний христианский собор на территории Карабахского региона Азербайджана. Он был возведен в первой половине IV века по инициативе святого Григория Парфянина, который осуществлял христианскую проповедь на территории Албании. Но в современной армянской историографии Амарасский собор представляется как "самая древняя армянская святыня" в Карабахе. Это вранье и очередной исторический пропагандистский штамп, который очень просто разоблачается, если обратиться к историческим источникам, включая армянские. Современные армянские историки о них знают, но намеренно врут.

Вот очередное доказательство их исторического вранья.

Средневековый албанский автор Моисей Каланкатуйский, "История албан" (книга 1, глава 14): "Приняв затем сан первосвященника [страны] (св.Григорий Парфянин - прим. Э.Гинесли), пошел он просвещать страны Иверию и Алуанк. Прибыв в гавар Хабанд, он поучал и наставлял не преступать заповеди Сына Божьего. Здесь начал он постройку церкви в Амарасе и назначил работников и мастеров, чтобы закончить ее. Вернувшись в Армению, он освятил и возвел вместо себя на свой трон первосвященника сына своего Вртанэса".

Пойдем дальше. Возьмем "Эпические истории" раннесредневекового армянского автора Фауса Византийского, которые современные армянские историки переименовали в очередную "Историю Армении". Во главе 6 книги 3-й сказано: "...взяли его (Григориса, сына св. Григория Парфянина, убитого язычниками - прим. Э.Гинесли) тело и перевезли в свой гавар Хабанд, находящийся в стране Албанской, на границе Армении, в городок под названием Амарас".

Совершенно не удивляет, что в статье в Википедии, посвященной Амарасскому собору, эти сведения скромно не упоминаются.

Таким образом, населенный пункт Хабанд, где возведен Амарасский собор, двумя независимыми средневековыми источниками локализуется на территории Албании. Храм Амарас исторически принадлежал Албанской автокефальной церкви и должен быть ей возвращен.

Как видите, вранье разоблачается очень просто", - сказал азербайджанский историк.