Близится Новруз, самый любимый азербайджанцами праздник. С ним вязано множество древних интересных традиций и обрядов, дошедших до нас из глубины веков и передававшихся из уст в уста. Один из них следующий - перед тем, как ложиться спать, молодая девушка и парень едят соленую лепешку, называемую "дузлу чорек". По народным поверьям, тот, кто приснится парню или девушке в эту ночь и поднесет воду, станет его (ее) спутником жизни.

Каково же было наше удивление, когда мы узнали из армянских СМИ, что этот языческий обряд является древнеармянским, причем христианским, и связан с именем одного из почитаемый армянской церковью святых. Святого Саркиса, о котором в этом феврале в Армении пишут и говорят на удивление часто. Все дело в дне Святого Валентина, с которым в этой стране решили начать непримиримую борьбу.

Присвоение обрядов и традиций других народов - у наших соседей в порядке вещей. А какого святого почитать - это дело каждого народа, указывать ему неправильно. И мы не обратили бы на эти потуги пропаганды внимания, если бы за изложением очередного мифа армянские исследователи вновь не попытались расширить границы своей мнимой истории в сторону Азербайджана, в данном случае претендуя на Газахский район как "область великой Армении", где в средние века якобы действовал храм указанного святого.

Как правило, за каждым случаем армянских фальсификаций стоят совсем другие реалии. Если копнуть поглубже, обязательно наткнешься на любопытные подобности.

"История про Сурб Саркиса это одна их мифологических выдумок армянской церкви, которая затем широко распространилась и относительно недавно начала преподноситься как серьезный исторический факт", - сказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

По словам историка армянский Сурб Саркис просто один в один напоминает героя распространенной среди тюркских народов легенды об Аг оглане, герое на белом коне. Аг огланом называли внука албанского святого Григория Григорис, который согласно народной молве, крестил кавказские народы и был убит недалеко от Дербента. Эта тюркская легенда об Аг оглане перекочевала в армянскую мифологию и превратилась "правду" о Сурб Саркисе на белом коне, сказал историк.

В качестве примера, Ризван Гусейнов привел кафедральный собор Кавказской Албании, находящийся на территории Ходжавендского района, который на протяжении многих веков так и назывался - Агоглан. "Сегодня церковь Агоглан переименована армянами в Амарас. Соответственно, произведены изменения в ее внешнем облике, конфигурации и оформлении с целью выдачи храма за армянский", - подчеркнул наш собеседник.

Ризван Гусейнов обратил также внимание на другое вопиющее несоответствие армянского мифа. По его словам, в различных источниках разнится датировка деятельности Саркиса в качестве, как утверждается, полководца при римском императоре Константине. Притягивая за уши к своим планам исторические события, армянские фальсификаторы не особо задумываются о точности. Если судить по некоторым версиям датировки, то Саркис жил через сто лет после Константина. Кроме того, так называемый святой Саркис просто не мог быть распространителем христианства, а Армения не могла принять эту религию в 301 году, так как являлась не государством, а всего лишь частью Римской империи и не обладала самостоятельностью в подобных вопросах. Ни о какой независимости и государственности Армении и речи быть не могло, подчеркнул Ризван Гусейнов.

"Утверждения армянских источников о том, что император Константин принял христианство, не подтверждаются. То есть Римская империя придерживалась языческих верований, а христианство было гонимым и не могло по собственному усмотрению армян быть принято в одной отдельно взятой провинции огромной империи. Этот грандиозный миф с начала и до конца - результат усилий армянской пропаганды. Также как миф о святом Саркисе, списанный с Аг оглана. И самое интересное, что все это придумано сравнительно недавно", - сказал азербайджанский историк.

Впрочем, что тут удивляться. Армянские ученые основывают свои мифы на "Истории хаев" Агафангела при том, что в оригинале труд назывался "Жизнеописание святого Григориса" и никакого отношения ни к хаям, ни к Армении не имел, а нужные армянам моменты появились только после перевода его на армянский язык. А вот другой вопиющий факт - армяне назначили датой появления своего алфавита V век, но самая древняя рукопись на армянском алфавите - "Истории хаев" Хоренаци датируется XIV веком. И фальсификаторов это несоответствие совершенно не смущает.

А вы говорите - обряды...

Зульфугар Ибрагимов