Безумные планы и украденные святыни - как армяне фальсифицируют чужое наследие

В конце минувшего года, когда в Армении шла повальная отчетность, отчитались о тратах государственных средств и армянские археологи.

Как и обычно, рапортуют армянские археологи о "сенсациях". Без них в этой стране не обходятся никакие исследования и ни в какой области. "Сенсации" готовятся в Армении как горячие пирожки у профессиональной домохозяйки - быстро и из всего, что попадется под руку.

Как сообщил Новости-Армения замдиректора Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия Микульта Акоп Симонян, армянские археологи в 2018 году обнаружили несколько уникальных артефактов. Находки сделаны в доморощенной "долине царей" - в селе Ахцк Арагацотнской области Армении, где якобы были захоронены останки царей из династии Арташесидов и Аршакидов.

По словам Симоняна, была найдена единственная в своем роде для данного периода мозаика, уникальная не только для самой Армении, но и для всего региона... А почему не для всего мира? Откуда такая скромность?

Прошлый год для армянских фальсификаторов отметился очередным безумным проектом. Например, как поведал журналистам тот же Симонян, появилась возможность для всех армян проверить свое родство с царями и свою причастность к царскому роду тех самых Арташесидов и Аршакидов. Ну и что же, что обе династии имеют тюркское происхождение и никакого отношения к армянам не имеют - такие мелочи никогда не мешали армянским лжеученым в достижении своих целей.

В минувшем году пополнился также список "сокровищ" оккупированного Арменией Карабаха. Помимо уже распиаренных до невозможности объектов (опять же, не имеющих отношения к армянскому этносу и наследию), к "наследию" были торжественно причислены Истису, Азыхская пещера, древнейший на территории бывшего Союза чинар возрастом более двух тысяч лет.

Но особо фальсифицируемым объектом на территории оккупированного Карабаха остается памятник албанской культуры - храм Гандзасар, расположенный в находящемся под армянской оккупацией Кельбаджарском районе Азербайджана.

В этой связи в Армении под конец года вспоминали скончавшегося в 2017 году бизнесмена Левона Айрапетяна. Дело в том, что умерший в российской тюрьме Айрапетян являлся основным спонсором сепаратистов и фальсификаторов. Его стараниями была произведена масштабная "реставрация", а на деле окончательная фальсификация Гандзасарского храма. Главный финансист сепаратистов несколько лет назад затеял ремонт и перестроил храм так, чтобы не осталось никаких следов от его албанского прошлого.

А каким был албанский Гандзасар до вмешательства армянских вандалов? И как получилось, что храм оказался в руках армянской церкви?

Интересные подробности на этот счет можно узнать из статьи директора Центра истории Кавказа, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАН Азербайджана Ризвана Гусейнова, опубликованной не так давно в журнале "IRS-Наследие".

Как пишет Р. Гусейнов, в XVII-XVIII вв. между албанским Гандзасарским патриархатом и армянским Эчмиадзинским католикосатом шла ожесточенная борьба за власть и влияние на паству. При этом Эчмиадзин использовал все методы, чтобы подчинить себе слабеющий Гандзасарский престол Албанской церкви. Армянские церковники, впервые поселившиеся в XV веке в Учкилиса (Эчмиадзине) с дозволения азербайджанских правителей Ак-Коюнлу, постепенно значительно окрепли и всячески теснили Албанскую церковь.

Албанские патриархи Гандзасара (расположен в ныне оккупированном армянскими ВС Кельбаджарском р-не Азербайджана и сегодня полностью арменизирован) долго боролись с Эчмиадзином, а когда все-таки на некоторое время были вынуждены подчиниться, это вызвало серьезные волнения среди албанского населения Карабаха, не желавшего становиться паствой Армянской церкви Эчмиадзина.

Тем не менее, в начале XIX века армянская церковь, заручившись поддержкой России, смогла добиться упразднения Албанской Автокефальной Церкви и передачи всех албанских храмов, архивов и паствы в руки Эчмиадзина. Армянский притч Эчмиадзина, пользуясь непосредственной поддержкой Святого Синода Русской Православной Церкви (РПЦ), фактически заставил Албанского католикоса Саргиса отречься от власти в пользу нового католикоса армян. Также Эчмиадзин с помощью русских властей принудил в 1815 году Саргиса отказаться от титула католикоса и принять титул митрополита с правами архиепископа. Именно здесь кроется разгадка того, каким образом армяне упразднили Гандзасарский католикосат в пользу Эчмиадзинского и стали по совместительству "древними" жителями Карабаха.

Несмотря на просьбы албанского патриарха, самодержавие осуществило переподчинение албанских церквей Эчмиадзину ввиду того, что и те, и другие исповедовали армянское григорианство. Российские власти игнорировали тот факт, что прихожанами Армянской церкви и Албанской церкви являлись совершенно разные народы. После этого начался бунт, возглавленный албанским патриархом Израилем. В итоге самодержавие подавило бунт, албанские церкви и паства были подчинены Эчмиадзинскому католикосу, а албанский патриарх Израиль изгнан. Вскоре он скончался, после чего Эчмиадзинская церковь стала умолять самодержавие отдать ей в подчинение церкви и паству в Карабахе и Гяндже. Таким образом, армяно-хайский этнос претендовал на древнее и богатое наследие различных христианских народов Кавказа, который в народе называли "армянами" за их григорианское вероисповедание. Просьба Эчмиадзина была выполнена - руками самодержавия, Армянская церковь полностью присвоила и уничтожила наследие, храмы, культуру и народы Кавказской Албании, пишет Ризван Гусейнов.

Отметим, что Гандзасарский монастырь - это один из многих тысяч объектов культурного, духовного и исторического наследия различных народов, населявших оккупированные ныне Арменией территории в те времена, когда о существовании армян здесь даже не слышали. Выбор "правильных" хозяев в свое время позволил армянству укорениться на этих землях, после чего история народов этого региона превратилась в трагедию.

Какие "открытия" армянские фальсификаторы сделают в наступившем 2019 году? Наверняка, в коридорах агитпропа уже разработаны проекты и планы, благо простор для "творчества" и полета фантазии у них широк. Как в самой Армении, так и на оккупированных ею территориях Азербайджана, где даже несмотря на отсутствие средств, "черные археологи" из Еревана работают день и ночь не покладая рук, чтобы успеть сколотить доказательную базу под свои фальшивки. Ведь времени у оккупантов остается мало - и это им прекрасно известно и без сенсационных доказательств.

Зульфугар Ибрагимов