Особенности армянского бунта

Автор: Лейла Таривердиева

Была когда-то в мире мода снимать снежного человека. Есть он или нет, его все равно снимали. Кому что померещится. Для сенсации. Вокруг попадающих в газеты (а соцсетей тогда еще не было) снимков поднимался шум, пока какой-нибудь профессор не заявлял, что на фото просто кривое дерево или пьяный турист.

Своего "ети" на днях сняли на видео на границе наши соседи-армяне. Надо сказать, что фантазия у соседей богатая и им часто что-то мерещится. В этот раз им померещился азербайджанский спецназовец. Мужчина в военной форме бродит по территории, где в настоящее время проходит демаркация. В принципе, присутствие военнослужащего на границе это совершенно нормальное явление, и не совсем понятно, почему у наших соседей случился нервный срыв. Съемки велись издалека, деталей разглядеть было невозможно даже при увеличении картинки. И армяне решили - это "оккупант". Соцсети охватила истерика и ужас - азербайджанцы, мол, уже близко, прям на "армянской земле". Кто-то даже призывал жителей приграничья спасаться от грядущего "геноцида". Само собой, камни полетели в сторону властей и лично Пашиняна.

Министерству обороны пришлось взять на себя роль психиатра и провести терапию. Ведомство выступило с заявлением, в котором сообщило, что на вызвавшем страх и ужас у обывателей видео армянский спецназовец, и призвало воздержаться от распространения лжи и дезинформации.

Неделю назад провокаторам уже мерещился рубящий деревья азербайджанский пограничник возле церкви села Воскепар. Церковь находится на открытой местности и деревьев поблизости нет. Но "азербайджанский пограничник" все равно их рубил в армянском воображении. Нынешний "ети" померещился оппозиционным пабликам поблизости от села Киранц, откуда жители на днях прогнали провокаторов во главе с Србазаном. Те ушли пешком в Ереван свергать Пашиняна, а сами сельчане приветствуют делимитацию, не обращая внимания на кадры видео с человеком в военной форме. Им было страшнее, когда село наводнили сомнительные личности, в том числе в церковных рясах.

Ложь и дезинформация это главное оружие реваншистов, пытающихся сегодня разогреть армянское общество. Оппозиция лезет из кожи, чтобы поднять народные массы, а те все никак не поднимаются, не помогают никакие фейки, никакие страшилки. Не хочет армянское общество протестовать против возвращения Азербайджану его сел. Потому что армянское общество в большинстве хочет, чтобы все это поскорее закончилось. Никто не ждет новой войны, все понимают, что ее не будет. Но отсутствие делимитированной границы это серьезная проблема для армянской государственности. Азербайджану факт отсутствия безусловной границы с Арменией не мешает жить и развиваться. Даже в условиях оккупации 20 процентов своей территории он смог подняться и построить сильную страну. Армении же необходимо ощущение закрытой двери, чтобы почувствовать себя спокойно и заняться собой. Делимитация границы означает в перспективе установление отношений и другие хорошие вещи, о которых еще пять лет назад армяне и подумать не смели. Сегодня нормальное будущее становится для них вполне достижимой перспективой. Все, что для этого нужно, это спокойно посидеть в стороне и не мешать Пашиняну, который реально хочет исправить то, что натворили те, кто сейчас строит планы по его свержению.

Еще одной примечательной особенностью сегодняшней ситуации является то. что протесты постепенно превращаются в арену противостояния карабахского табора и жителей Армении. Хотя сепаратистское движение было выпестовано Ереваном, целование флага сепаратистов лидерами шествия это раздражающий и отталкивающий момент для "ереванских армян". "Шуртвацев" и без того не жалуют, и идти на Ереван с сепаратистской тряпкой в руках это верх политической недальновидности. Сто тысяч человек согнали в Армению с целью создать противовес Пашиняну, но эта масса, наоборот, только усилила позиции властей. Ведь, если посмотреть на состав участников шествия, это один сброд, солянка, составленная из сепаратистов, террористов, дезертиров и церковников. Управляет всем этом карабахский клан в лице Кочаряна. Это уже ни для кого не секрет. Клан хочет вернуться к власти и использует для этого привычные методы. Говорил об этом накануне на пресс-конференции и Никол Пашинян. По его словам, лидером процесса является католикос Гарегин, а бенефициаром номер один - Роберт Кочарян.

Вот только методы начала 90-х больше не работают. Сегодня граждане Армении уже не хотят ничего к себе присоединять, не хотят ничего знать о прошлом "величии", они думают только о том, чтобы сохранить то, что у них есть. И вряд ли видео с "азербайджанским спецназовцем" побудило кого-то присоединиться к шествию оппозиции и требовать не возвращать Азербайджану села. Думается, многие, наоборот, задумались о необходимости поскорее установить границу, чтобы почувствовать какую-то защищенность. Паника разгонялась оппозиционными и реваншистскими каналами, вокруг которых собираются самые темные массы. Эти массы живут старыми представлениями и считают соцсети барометром настроений в обществе. Между тем, шум и крики в социальных сетях никак не согласовываются с печальной картиной уныло ползущей по дорогам кучки людей во главе со священниками.

Ползущая в непогоду к столице толпа запомнится только тем, что перекрывает движение и создает пробки на трассах республиканского значения. А больше ничем. На лицах людей не видно энтузиазма, они ночуют в палатках, потому что в гостиницы их не пускают. Никто не приветствует их по обочинам дорог, никто не присоединяется по пути, как это происходило в 2018 году, когда на Ереван шел Никол Пашинян. И эта жалкая кучка зачем-то продолжает путь, одних раздражая, других смеша.

Времена революций закончились. Наступил этап, когда есть только два пути - эволюция либо инволюция. Касается это не только Армении, но Армении особенно.