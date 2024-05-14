Мы все помним, Никол Пашинян: как мир между Азербайджаном и Арменией стал близок

Автор: Акпер Гасанов

Настало время подписать мирный договор с Азербайджаном. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Копенгагенском саммите демократии. "Несмотря на все вызовы, мы считаем, что настоящим и наиболее перспективным спутником демократии является прочный и устойчивый мир. И возглавляемое мною правительство взяло на себя долю ответственности за это", изрек он. И это была, назовем вещи своими именами, половинчатая правда.

Ведь, Никол Пашинян и его команда пришли к власти в Армении еще в 2018 году. И тогда позиция Азербайджана ничем не отличалась от той, что наша страна занимает ныне. Она состояла в том, что мир между Азербайджаном и Арменией неизбежен, но он возможен только после полного восстановления территориальной целостности нашего государства. Так вот Никол Пашинян и возглавляемое им правительство Армении ничего не сделали для того, чтобы мир на таких справедливых условиях был принят без начала боевых действий.

Совсем наоборот, Никол Пашинян совершал провокационные визиты в Шушу и Ханкенди, собирался прокладывать дорогу на оккупированных территориях Азербайджана, строить какие-то "административные" здания. Он самолично сделал самое известное провокационное заявление о том, что "Карабах-это Армения и точка". Он же отдал приказ на военную провокацию летом 2020 года в Товузском направлении. А потом, уже в ходе 44-дневной войны, он отдал приказ наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам Гяндже, Барде, Мингячевиру, в результате чего сотни азербайджанских детей, стариков и женщин погибли или получили ранения.

Даже по окончании 44-дневной войны, после подписания трехстороннего заявления в ночь на 10 ноября 2020 года, руководство Армении продолжало финансово, политически и с военной точек зрения поддерживать карабахскую хунту. Все требования официального Баку к руководству Армении о прекращении такой политики оставались не услышанными. Лишь после проведения в сентябре прошлого года однодневной контртеррористической операции, в результате чего была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана, наметился существенный перелом в подходах официального Еревана.

Там поняли, что нет силы, способной воспрепятствовать удовлетворению справедливых требований Азербайджана. Подписание мирного договора между странами, на условиях Азербайджана, стало лишь вопросом времени. Подчеркиваю этот момент для того, чтобы было понятно, насколько нелепо выглядят нынешние попытки Никола представить дело так, будто он с момента прихода к власти в Армении только и думал, что о мире с Азербайджаном.

"Начало делимитации границы является реализацией договоренности, достигнутой в ходе четырехсторонней встречи от 6 октября 2022 года между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Алиевым и мной. Это произошло в Праге. Теперь пришло время включить и отразить эти договоренности в мирном договоре и подписать его", - заявил сегодня премьер-министр Армении. И снова, я вынужден внести уточнение.

Никол Пашинян всячески старается представить и макроновскую Францию в качестве страны, якобы внесшей вклад в приближение мира между Азербайджаном и Арменией. Реальность же совсем иная, диаметрально противоположная. Официальный Париж делал и продолжает ныне политику однозначной поддержки политики официального Еревана, что не есть миротворчество. Макроновская Франция приняла, на уровне Сената, резолюции в поддержку всеармянского мифа под названием "арцах".

Франция пыталась оказать на Азербайджан политическое давление. Лично президент этой страны Эммануэль Макрон выступал с откровенно лживыми заявлениями в адрес нашей страны и он до сих пор за них не извинился. Посол Франции в нашей стране до сих пор не посетила освобожденные территории. А посол Франции в Армении регулярно несет откровенно анти-азербайджанскую ахинею. Поэтому Франции не было, нет и не может быть в числе стран, которые сыграли позитивную роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Как тут не вспомнить известную байку о том, что фельдмаршал Кейтель, при виде французских представителей в зале для подписания безоговорочной капитуляции Германии, презрительно глядя на них, изрек: ""А что, французам мы тоже проиграли?". Вот и в Баку, столь же презрительно глядя на прежние и нынешние бессовестные выкрутасы официального Парижа, могут спросить: "А что, Франция тоже хотела мира между Азербайджаном и Арменией?".

В этой связи напомню еще кое о чем. "Германия, в отличие от расположенной по соседству с ней Франции, которая, как говорится, подливает масло в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе состоявшейся в конце февраля встречи с делегацией Восточного комитета германской экономики во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

Это был четкий ответ на все прежние, нынешние и будущие попытки представить Францию в качестве "голубя мира". Франция ассоциируется совсем с иной птицей, с галльским петухом. И ведет она себя, как минимум в регионе Южного Кавказа, под стать этой птице. В любом случае, позитивным моментом во всей этой истории является то, что действительно есть основания для осторожного оптимизма в вопросе установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Но, как заявил сегодня глава нашего МИД Джейхун Байрамов, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно представлять собой документ, не имеющий открытых пунктов и не включающий вопросы, которые спустя какое-то время вновь станут темой переговоров. А для этого Армении предстоит выполнить определенную работу, начиная от возвращения под контроль Азербайджана всех оставшихся под контролем РА наших анклавов и заканчивая внесением изменений в доктринальные документы Армении. Ведь в них до сих пор прописаны территориальные претензии к Азербайджану и Турции.