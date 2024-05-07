Большой шанс на мир: запоздалые, но важные признания Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции. Она была очень информативной и важной, с точки зрения демонстрации готовности официального Еревана идти по пути к миру с Азербайджаном, основываясь на нормах международного права и строя совместное, если не добрососедское, то уж точно не враждебное будущее.

Тут имеет смысл напомнить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев также ранее заявил, что достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным. Кроме того, глава нашего государства в своих последних выступлениях особо подчеркивал, что делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией осуществляется на основе договоренностей, достигнутых между двумя странами, без каких-либо посредников.

В этой связи я вполне допускаю, что до ноября текущего года, когда в Баку пройдет COP29, будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией. И тогда вполне можно будет ожидать и визита в Баку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сможет посетить и сохраненную в целости и сохранности армянскую церковь в нашей столице. Учитывая то, что ожидается приезд в Баку руководителей огромного числа руководителей самых разных стран мира, визит Пашиняна в столицу Азербайджана в тот же период был бы очень уместен.

Но, к тому времени Армении нужно будет сделать ряд важных шагов. Готовность к которым Никол Пашинян уже обозначил. Сегодня он заявил, что доктрина национальной безопасности Армении должна быть изменена, что на рабочем уровне процесс уже начался. Это очень важное, конструктивное заявление. Ведь в доктрине национальной безопасности Армении до сих пор прописано, что Азербайджан и Турция могут совершить против РА военную агрессию.

Кроме того, в доктрине национальной безопасности Армении от 2007 года был раздел под названием "Нагорно-Карабахская Республика". В 2020 году была принята новая доктрина национальной безопасности Армении и там была глава под названием "Обеспечение независимости, суверенитета, территориальной целостности Армении и безопасности "Арцаха"". Совершенно очевидно, что в нынешних условиях, когда Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность в полном объеме, когда официальный Ереван признает данный факт, изменения в доктрине национальной безопасности РА просто неизбежны.

Об этом, кстати, официальный Баку говорил не раз, четко и внятно. "Если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира", - отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга. Это была честная, обоснованная, открытая позиция.

К счастью, мы видим, что официальный Ереван, совершив огромное число ошибок и преступлений, в итоге встал на путь рационализма. Естественно, что в Армении были, есть и будут противники такого развития событий. Это те, кто веками делали свой финансовый и политический капитал на формировании искусственной, лживой, азербайджанофобской и тюркофобской повестки, на придумывании и тиражировании мифов.

Неспроста же Никол Пашинян заявил сегодня, что Католикос всех армян Гарегин II возглавляет политическое движение, требующее насильственной смены власти в Армении, прикрываясь лживыми лозунгами о "сдаче Тавуша". Собственно, глава Тавушской епархии ААЦ Баграт Галстанян и не скрывает того, что все свои действия он согласовывает с Гарегином II. Который, в свою очередь, следует ровно той же практике, что была взята на вооружение бывшим католикосом всех армян Вазгеном I, который 25 февраля 1988 года направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

Не удивительно, что поддержку провокационным шагам ААЦ, которая выдвинула в лидеры "шашлычной контрреволюции" Баграта Галстяна, оказывают и два прежних президента Армении, бывшие карабахские сепаратисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Второй президент Армении и вовсе является автором чудовищного заявления о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". А третий президент РА цинично рассуждал о том, что Геноцид в Ходжалы был совершен армянскими головорезами, дабы "сломать степеотип о неготовности убивать мирное азербайджанское население".

И Роберт Кочарян и Серж Саргсян давно заслужили место на скамье подсудимых. Причем, не в Армении, а в Азербайджане. Впрочем, и свой народ они умудрились затащить в болото огромных проблем. Выбраться из которого Армения имеет шанс только наладив отношения с Азербайджаном и Турцией. Это, с большим опозданием и совершив массу ошибок и провокаций, признает уже и Никол Пашинян. И признание им очевидного является хорошим шансом для подписания мирного договора между Ереваном и Баку. Это то, что послужит на пользу всему Южному Кавказу.