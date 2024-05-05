От трагедии до фарса и обратно: о попытке "шашлычной контр-революции" в Армении

Автор: Акпер Гасанов

"Гегель замечает где-то, что все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй - как фарс", написал в своем сочинении "18-е брюмера Луи Бонапарта" Карл Маркс. Ни Луи Бонапарт, ни Гегель, ни Маркс не могли предполагать, что сколько-нибудь значимым событием кто-то и когда-то будет считать "шашлычную революцию" в Армении. Тем более, никому из них и в голову не могло прийти, что в той же самой Армении будут обсуждать перспективы "шашлычной контр-революции". Другое дело, что от трагедии до фарса в Армении всегда был один шаг.

Трагедия началась там тогда, когда в этой стране выбрали путь территориальных претензий к Азербайджану. Вместо построения взаимовыгодных, добрососедских отношений с нашей страной, В Армении сочли правильным развязывание войны с нашей страной, требование "миацума", то есть присоединения к РА азербайджанского Карабаха. Да, на каком-то этапе им удалось достичь поставленной цели - 20% территории Азербайджана оказались под армянской оккупацией. Но всегда было понятно, что такое положение вещей не может продолжаться вечно.

Очевидно было, что захват наших земель отбросил Армению на задворки Южного Кавказа, лишив ее шансов на развитие. Все это отрицалось теми, кто стал главным бенефициаром оккупационной политики РА - "карабахским кланом". Его выдвиженцы, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, стали вторым и третьим президентами Армении, превратившись в долларовых миллиардеров на грабеже не только самой Армении, но и оккупированных территорий Азербайджана.

В 2018 году, уставший терпеть все это армянский народ, что называется в едином порыве, поднялся на борьбу с "карабахским кланом". Начало конца этого клана было положено 31 марта 2018 года, когда из Гюмри стартовал двухнедельный марш на Ереван под названием "Мой шаг". Возглавляемые Николом Пашиняном толпы протестующих шли под лозунгами "Сделай шаг, отвергни Сержа" (включая хэштег #RejectSerzh, который распространился в социальных сетях).

В итоге, уже 13 апреля 2018 года члены "Гражданского договора" перекрыли центр Еревана, и другие улицы, а потом начали круглосуточные протесты с установлением палаток. Не буду далее и подробно описывать ход этого действа, которое получило название "шашлычной революции" ввиду того, что протестующие жарили шашлыки в ходе своих акций. Напомню лишь об итоге этого события - Серж Саргсян подал в отставку и власть перешла в руки вчерашних революционеров.

Прекрасно помню, сколько радости тогда было тогда в Армении, какие грандиозные планы перед собой рисовали граждане этой страны, как присоединились к их радости азербайджанские "радикальные оппозиционеры", готовые любое событие в мире оценивать с точки зрения собственной ущербности. Помню, как отечественные "радикалы" умозаключали тогда, что теперь Азербайджану уж точно не видать освобождения всех оккупированных территорий, ибо симпатии стран Запада, мол, на стороне триумфаторов "шашлычной революции".

Я могу предоставить десятки своих статей того периода, в которых было четко прописано, насколько ошибочны такие выводы. Время доказало мою правоту. Азербайджан одержал ряд исторических побед, начиная от триумфа в 44-дневной войне и заканчивая блестяще проведенной однодневной контр-террористической операцией в Карабахском экономическом регионе. В итоге были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

И тот же самый Никол Пашинян, на которого едва ли не молились отечественные "радикалы", вынужден был превратиться из "ястреба войны" в "голубя мира". Он сейчас заявляет о признании территориальной целостности нашей страны, поддерживает процесс делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, включающий возврат под наш контроль четырех сел в Газахском районе Азербайджана.

Вот вам и итоги "шашлычной революции". Армения, проиграла войну Азербайджану, не смогла решить проблем, логически вытекающих из последствий ее оккупационной политики, а теперь еще и погружается в хаос "шашлычной контр-революции". Которая уже имеет ярко выраженную форму фарса. Потому, что налицо такая привычная для армянских реалий попытка плагиата.

Да, мы видим, как наметился новый поход на Ереван. Возглавляет это шествие архиепископ Баграт Галстанян. Цель которого, как пишут армянские СМИ, очень конкретная - престол католикоса ААЦ. В случае успеха "шашлычной контр-революции", как полагают ее организаторы, к власти в РА снова придет Роберт Кочарян и по договоренности с ним Баграт Галстанян должен стать Католикосом, заставив Кочаряна свергнуть Гарегина II.

Ради этой цели архиепископ Баграт, как и Пашинян шестилетней давности, взял в руки громкоговоритель и шагает по дорогам республики, пожимая руки прохожим и проезжим и даже неся, в какой-то момент, в руках барашка. Был ли это намек на готовность принести в жертву кого-то, ради победы "шашлычной контр-революции" - покажет время. Но видно уже, что к этому действу присоединяются те, кого действующая армянская власть объявила вором и коррупционером.

В любом случае происходящее выглядит крайне забавно. Потому, что уже доказано, что "шашлычная революция" ничего путного Армении не принесла. Не принесет ей ничего путного и "шашлычная контр-революция". Одни популисты сменят у власти других. И будет забавно наблюдать, как на Западе отреагируют на возвращение к власти военного преступника Роберта Кочаряна. Да, шансов на это очень мало, но саму картину, при которой все те, кто рукоплескал Николу Пашиняну, будут вынуждены реагировать на его свержение, для Армении уже можно представить.

И это будет жалкое зрелище. Такое же, как будущее Армении в случае победы "шашлычной контр-революции".

Выполнять все то, под чем поставила подпись нынешняя армянская власть, "шашлычным контр-революционерам" придется. А вот финансовой и военной помощи от Запада они получать не будут. И статуса государства-изгоя на Южном кавказе Армения не лишится. Так что, этот фарс лишь усугубит трагедию Армении.