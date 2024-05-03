Кочарян-Србазана, Оганян-Кочаряна, по очереди ... дезавуировали

Автор: Акпер Гасанов

События, происходящие ныне в Армении, все больше напоминают сюжет из кинокомедии "Мимино". Как минимум, тот момент, когда Рубик-джан пришел в суд, чтобы защищать Валико-джана. Все же помнят, как герой Фрунзика Мкртчяна, отвечая на вопрос о том, наносил ли подсудимый побои потерпевшему, ответил: "Конечно не наносил, он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать".

Ясное дело, что сторона обвинения решила уточнить: "Значит дверь он ломал?". После чего Рубик-джан и произнес свой известный монолог: "Зачем ломал? Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучал в дверь и сказал, что тоже хочет. Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать... даже". Это было в кино. В жизни, как это не удивительно, оказалось все также смешно.

Начало этой комедийной ситуации положили армянские СМИ, согласно сообщению которых глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, давно известный провокатор Баграт Србазан провел встречи в Ереване, в том числе с католикосом Гарегиным II и экс-президентом Робертом Кочаряном. Србазан, как сообщается, жаловался, что движение гаснет, "люди не поднялись и не пошли против власти даже в этих четырех селах".

Такое положение дел действительно имеет место. Но его причина как-раз и состоит в том, что к Србазану большинство граждан Армении "испытывают такую личную неприязнь, что кушать не могут". Впрочем, к Роберту Кочаряну они испытывают аналогичные чувства. Но, второй президент РА гонит от себя реальность, предпочитая жить в мире иллюзий. Собственно потому, как сообщали армянские СМИ, он и предложил перенести борьбу в Ереван.

Говоря конкретнее, Кочарян посоветовал "дойти до Еревана пешком, как сделал это Никол", пытаясь в ходе следования генерировать антиправительственные настроения. При этом, в ходе обсуждения этого плана было констатировано, что такая вероятность стремится к нулю. Пешком Роберту Седраковичу, видимо, придется совершать иное, проще говоря, эротическое путешествие. Но, мысленно готовясь осилить этот маршрут, он пообещал Србазану информационное сопровождение со стороны подконтрольных ему СМИ.

И не успел Србазан получить эту помощь, как пришло опровержение от Роберта Седраковича. В его офисе опровергли сообщение о встрече с предстоятелем Тавушской епархии ААЦ, отцом Багратом. Причем, настолько, что назвали это сообщение "фейком властей". В общем, "слушай, я русский язык нехорошо знаю". Ну или, в данном случае, армянский. Жаль только, что не было уточнений, хотел ли Кочарян в туалет и не пошел ли вслед за ним туда же Србазан.

Но тут произошло событие, куда более интересное, с точки зрения развития сюжетной линии. В нее решил вклиниться экс-министр обороны Армении Сейран Оганян. Он выставил Роберта Седраковича в идиотском свете. Оганян поведал миру, что описанные СМИ встречи имели место. Не знаю, какое чувство личной неприязни к Сейрану Мушеговичу после всего этого стал испытывать Кочарян, Оганян мастерски "спалил контору".

"Встречи с Кочаряном носят регулярный характер, а последняя встреча состоялась в конце апреля. 26 апреля наша фракция провела заседание, в котором принял участие также лидер блока "Армения" Роберт Кочарян. Были обсуждены важные вопросы: ситуация в стране и что нам нужно делать", изрек он. Осталось только назвать имена, фамилия, пароли, явки всех остальных участников этих встреч.

Сейчас, для полноты картины, не хватает заявления Србазана о том, что он вообще-то поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выступает за ускорение процесса делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. При таком развороте дела, Кочарян и Оганян вынуждены будут спрашивать друг у друга: "Слушай, кто такой этот потерпевший, то есть Србазан?". При этом, до попыток продать друг-другу покрышки, в процессе выяснения ответа на этот вопрос, дело может и не дойти.

Но и без данной детали комедии, которую срежиссировали и продемонстрировали так называемые "реваншисты", вышло все очень даже забавно. Георгий Данелия, как мне кажется, сильно заинтересовался бы таким сюжетом. Что до широких слоев армянской общественности, то она давно уже выразила свое отношение к Кочаряну, Оганяну, Србазану и прочим членам кружка дырявых воздушных шариков. "Дзер нманнерэ хайтаракумен Республикан!"- таков основной месседж армянского населения. Что в переводе означает: "Такие, как вы, позорят Республику"!