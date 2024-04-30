Новые выкрутасы Вардана Осканяна: смеяться разрешается!

Автор: Акпер Гасанов

Армении необходима смена власти, нам нужны искусные, дальновидные, национальные руководители. Об этом во время обсуждения 29 апреля заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян. Он добавил, что нужно также отказаться от действий под страхом войны, необходимо руководствоваться интересами Армении. Но это было еще не все. Вардана, что называется, понесло. Отвыкший от внимания к своей сиятельной персоне, он спешил наговориться впрок.

В итоге, Осканян указал на важность проведения новых союзнических переговоров с теми же векторами, но уже исходя из новых реалий. Экс-чиновник выразил уверенность, что союзник Армении это понимает. "Ему тоже нужны новые подходы, необходимо пересмотреть союзнические отношения", - подчеркнул экс-глава МИД РА. По его словам, это в случае смены власти создаст возможности для обеспечения безопасности Армении. "Важно также покончить с поляризацией общества. Армения стоит на грани превращения в полицейское государство", - заключил Вардан Осканян.

Как видим, по большому счету, ничего нового он не предлагает. Он обозначает проблему, требует ее решения, но не называет реальных рецептов, окромя призыва к смене власти, который очевидно не пользуется популярностью у большинства армянского общества. Как преодолеть так называемую поляризацию в армянском обществе, действуя при этом в рамках международного права? Не было четкого и честного ответа на этот простой вопрос ни у одного правительства соседней страны.

Собственно, именно поэтом действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян и пытался действовать в угоду мифам, на которых выросло армянское общество. Он подыгрывал им, когда кричал в Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка". Но, чем все это завершилось? Чередой военно-политических фиаско Армении, ответственность за которые легла на плечи Пашиняна и его команды. Они больше не хотят рисковать, уже понимая последствия своих очередных авантюрных шагов.

Да, Пашинян и его команда, в конченом итоге, пришли к выводу о том, что альтернативой справедливому миру, основанному на уважении к территориальной целостности Азербайджана, на отказе от посягательств на наши земли, является новая война, которая завершится для РА еще одним разгромным поражением. И никто не сумеет воспрепятствовать такому развитию событий. Вот и произошла коррекция позиции официального Еревана.

Что делает в этих, новых обстоятельствах Вардан Осканян? Старается навести тень на плетень. Что-то невнятно бормоча про какие-то мутные новые подходы к старым связям. При этом, что самое важное в его всех речах, весьма конкретно намекая на себя. Да, именно самого себя он именует "искусным, дальновидным, национальным руководителем". Он позиционирует в качестве того, кто способен вытащить Армению из болота с неменьшим успехом, чем барон Мюнхгаузен вытаскивал себя из него, за волосы.

Но, продолжая аналогии с известным кинофильмом о жизни и похождениях барона Мюнхгаузена, укажу на поразительную схожесть Осканяна с тем герцогом, у которого советница интересовалась: "Может, стоит всё-таки в данном случае поднять вверх сверху и понизить низ снизу?". На что герцог ответил: "Так и сделаем. Два ряда вытачек слева, два справа. Всё решение в талии! Как вы думаете, где мы будем делать талию? На уровне груди! Шестьдесят шесть. Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. Сто пятьдесят пять. В конце концов, мы - центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав - пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с вытачками - принимаю и это. Но опускать линию талии не дам!".

Да, Вардан Осканян грозит пальцем кому-то невидимому, обещает склеить разбитое и жаждет радикальных, как черный цвет краски для волос Кисы Воробьянинова, перемен в своей стране. Чтобы что? Чтобы этот господин, явно отвечающий характеристике "не пришей к седлу рукав", удовлетворил свою жажду власти. Он ведь ради нее в какие только одежды не рядился. Был он, в частности, и конструктивным оппозиционером.

Да, сейчас об этом многие позабыли, но экс-глава МИД РА входил в созданный некогда альянс "Оганян - Раффи - Осканян", двумя иными руководителями которого были Раффи Ованнисян и Сейран Оганян - также лузеры, о которых сейчас никто в РА без улыбки не вспоминает. При этом, экс-глава МО РА хотя бы в парламенте Армении сидит, а Осканяну и этого не обломилось. Он просчитался и сделав ставку на нынешнего узника бакинского СИЗО, российско-армянского олигарха Рубена Варданяна.

Да, Вардан Минасович предожил Рубену Карленовичу себя, всего без остатка. В качестве "главы МИД" карабахских сепаратистов. Но в итоге, он и этот "статус" не обрел. То есть, его даже в кружке карабахской хунты кем-то полезным не сочли, а он тут рассуждает о важности смены власти в Армении. Смешно? Более чем. Но в том и состоит трагедия Осканяна и многих иных армянских политиков, что ни на что иное, кроме смешных и нелепых выкрутасов, он не способны. При этом, совершая их с выражением скорби и глубины размышлений на челе.