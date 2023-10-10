Евросоюз не сделает этого против Баку, даже если Ереван очень попросит

Автор: Лейла Таривердиева

Чем думает правительство Армении, назначая дипломатов? С такой дипломатией, какую демонстрируют армянские представители в разных странах и организациях, Ереван далеко не уйдет.

В интервью Brussel's Signal новоназначенный посол Армении при Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что до "вторжения" Азербайджана в Армению остались чуть ли не считанные дни. И если мировое сообщество, конкретнее - коллективный Запад не предпримет срочных мер против Баку, то того будет не остановить. Балаян считает, что Азербайджан нарушил некое общение не восстанавливать свой суверенитет в Карабахском регионе, которого Баку никогда не давал, и потребовал наказать его за это. Армянскому дипломату очень понравилась резолюция Европарламента от 5 октября, и он считает необходимым, чтобы ЕС последовал примеру этой структуры, а также серьезно задумался о санкциях против Баку.

Чуть ранее, в интервью Reuters Тигран Балаян так же мракобесил, утверждая, что "не только правительство Армении, но и многие эксперты, в том числе из некоторых стран-членов ЕС, считают, что нападение на саму Армению неизбежно". Какие именно страны ЕС представляют указанные эксперты, догадаться несложно. В этом интервью Балаян детализировал идею санкций против Баку. И что интересно - произносил практически один и тот же текст.

Балаян выразил возмущение по поводу того, что ЕС, несмотря на истерику, устроенную некоторыми сторонниками Армении среди членов Евросоюза, ничего практически не сделал в ответ на законные действия Азербайджана, ограничившись лишь гуманитарной помощью. Что должен был предпринять ЕС? По мнению посла Армении, европейцы могли бы установить планку для бакинской нефти и газа, приостановить переговоры о сотрудничестве Азербайджана с Евросоюзом и так далее.

Отметим, что все это было сказано еще до несостоявшейся пятисторонней встречи в Гранаде. У посла Балаяна было задание настроить европейскую общественность и политические круги на соответствующую волну и приготовить Президенту Азербайджана соответствующий прием. Но встреча не состоялась, точнее, прошла она в четырехстороннем формате, так как Президент Ильхам Алиев в Гранаду не поехал. О чем говорилось на встрече, совершенно бессмысленной без участия азербайджанской стороны, представить несложно, однако самое интересное началось уже после нее. Вопрос о санкциях в отношении Азербайджана не только не был строго обсужден, но европейские чиновники и даже президент Макрон заявили, что такой вопрос на повестке не стоит вообще. Посол Балаян напрасно растратил столько энергии, расписывая, на какие именно "красные линии" Евросоюз должен указать Баку. Чиновники ЕС этими советами не воспользовались.

Никто в Европе, думается, также не верит, что Азербайджан начнет пробивать Зангезурский коридор силой. Шум, поднятый Ереваном и переданный европейской общественности посредством посла Балаяна, это не более чем буря в стакане воды. А сводится все, судя по тем же интервью армянского дипломата, к надеждам Армении получить системы ПВО и прочее вооружение у передовых европейских производителей, но на тех же условиях, что Ереван когда-то закупал оружие у России - по льготным кредитам и даже безвозмездно. Для этого расписываются ужасы предстоящего якобы неизбежного вторжения. Однако, впечатляет этот цирк очень немногих.

Верят ли в Армении, что Европа реально откажется от энергетического сотрудничества с Азербайджаном? Если да, то ему стоит познакомиться с последним квартальным отчетом Еврокомиссии. По данным ЕК, Азербайджан в первом квартале 2023 года увеличил поставки газа в страны Евросоюза по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,8 миллиарда кубометров. Доля Азербайджана в общем импорте газа ЕС (по трубопроводам и в сжиженном виде) выросла, и наша страна вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков трубопроводного газа в Европу в январе-марте. Азербайджан поставил в страны ЕС 2,8 миллиарда кубометров газа, увеличив свою долю до 7 процентов. В целом до конца года в Европу поступит 12-12,5 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Наш газ получают сегодня четыре страны ЕС, еще несколько ведут переговоры.

Далее, напомним послу Балаяну о подписанном в декабре прошлого года в Бухаресте соглашении о строительстве кабеля по дну Черного моря для транспортировки в страны ЕС азербайджанской электроэнергии. Господин посол действительно считает, что предложенное Урсулой фон дер Лайен подключение Армении к проекту сможет заменить Азербайджан? Мы уже не говорим о стратегическом значении для Европы и Азии в нынешних геополитических реалиях азербайджанского транзита. Транспортно-логистическая составляющая взаимоотношений Азербайджана с Евросоюзом совершенно играет не менее значимую роль, чем энергетическая. В январе-мае 2023 года по Транскаспийскому международному транспортному маршруту было перевезено на 64 процентов больше грузов, чем в предыдущий год. Это грузы, идущие из Азии в Европу, а показатель был озвучен на встрече премьер-министра Казахстана и Президента Германии, который заявил о заинтересованности ЕС в расширении Срединного коридора, составной частью которого является Транскаспийский маршрут.

Странно, что армянский дипломат, озвучивая свои мысли, не провел предварительного анализа, не изучил тему.

Конечно, к Армении в мире серьезно не относятся, и ляпы Тиграна Балаяна не привлекут к себе особого внимания. И все-таки в нынешних условиях, когда Евросоюз превращается в игрока на Южном Кавказе, Армении стоит поработать над профессиональным уровнем своей дипломатии. Не может серьезный дипломат, представляющий серьезное государство, заявлять о "вторжении" на свою территорию, не имея никаких доказательств. Хотя можно ли критиковать посла, когда сам глава армянской дипломатии Арарат Мирзорян ведет себя неадекватно. Вспомним спецзаседание Совбеза ООН по Карабаху после антитеррористических мероприятий Азербайджана. Выступление Мирзояна должно было стать пламенным протестом с подключением к нему других стран, а стало лишь демаршем одиночки, опозорившим Ереван.

Тиграну Балаяну стоит последовать совету, который он получил в Х (ранее Твиттер) от посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге. В аккаунте азербайджанской дипмисии поприветствовали подписавшегося на него Тиграна Балаяна акими словами: "Г-н посол Тигран Балаян, добро пожаловать на аккаунт посольства Азербайджана. Здесь вы найдете для себя много познавательной и заставляющей задуматься информации". Очень тонко и дипломатично и в то же время убийственно...

Кстати, кто помнит фильм "Мерзавец" перестроечных времен? Помните незримо присутствовавшего где-то на заднем плане певца Балаяна, который желал приобрести таблички для туалета с изображением писающего мальчика? Почему-то вспомнилось:

"- Звонил народный артист - певец Балаян.

- Что он хочет?

- Писающих малышей.

- А больше он ничего не хочет?"