Бои в Карабахе закончились. Но Арарат Мирзоян об этом не знал

Автор: Лейла Таривердиева

Внешняя политика государства - это его визитная карточка. Тот, кто выступает проводником внешнеполитической линии своей страны, воспринимается как ее лицо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян на вчерашнем заседании Совбеза ООН показал, что у армянской дипломатии лицо не просто чужое, его нет вообще.

За несколько часов до выступления Мирзояна в ООН его босс, премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что во время контртеррористических мероприятий, осуществляемых Азербайджаном, угрозы гражданскому населению нет, а сообщения соцсетей о массовых жертвах среди гражданских не соответствуют действительности. Армянский премьер так и сказал в своем видеообращении: прямой угрозы гражданскому населению Карабаха нет. Это было сказано в ответ на обвинения, что Ереван не хочет принимать карабахских армян. Пашинян вполне разумно дал понять, что никакой угрозы простым армянам действия Баку не представляют, поэтому Армения не будет устраивать шоу с приемом "беженцев".

Где в момент выступления босса находился глава МИД Арарат Мирзоян, нам неведомо. Может быть, он вышел в туалет, или у него разрядился телефон, или жена позвала обедать. Да мало ли что могло случиться. Главное, что этих слов Пашиняна он явно не услышал. И потому говорил в ООН совсем другое.

Это мы, конечно, просто шутим. Такие выступления обычно готовятся и согласовываются заранее. Можно, конечно, предположить, что Мирзоян решил уйти в свободное плавание и высказаться, не посоветовавшись с главой своей страны. Но это вряд ли. Возможно, сам Никол, отбиваясь от обвинений в наплевательстве на "беженцев", позабыл, какую белиберду поручил нести Арарату в Совбезе.

Как бы там ни было, ситуация вышла прелюбопытная.

После того, как весь мир услышал разнесенные СМИ и соцсетями слова армянского премьера об отсутствии угрозы гражданскому населению в Карабахе, его министр иностранных дел прочитал по бумажке совершенно невообразимую чепуху, которая в стенах дипломатического ведомства нормального государства просто не могла появиться на свет. Мирзоян рассказал, что азербайджанская сторона якобы наносила целенаправленные удары по гражданской инфрастурктуре - электростанциям, телефонным линиям и так далее. Он поведал, что есть масса жертв среди женщин, детей и стариков, что куча народу пропала без вести. Особенно обращает на себя внимание, что в выступлении неоднократно звучало слово "плачут". Все плачут - дети, женщины, старички, все рыдают и взывают к миру спасти их от злодеев. Десять тысяч "беженцев" оказались под открытым небом, без еды и воды, дети лишились родины, а такие-сякие азербайджанцы держат под прицелом их бабушек и дедушек... Нарисованную им апокалиптическую картину дополнили ссылки на соцсети, где азербайджанцы чуть ли не составляли список армянок, которые должны быть изнасилованы во время мероприятий Азербайджанской армии. Целью предпринимаемых Баку мер, заявил Мирзоян, являются безобидные армянские дети и старики, а потому Совбез ООН просто обязан отправить миротворческую миссию в Карабах. Думается, вся эта ахинея с плачущими детьми, пропавшими старушками и списками на изнасилование прозвучала именно для этого - тронуть сердца постоянных членов СБ и заставить их наконец принять какое-то решение. Ведь это уже не первое спецзаседание Совбеза, созванное по инициативе французов и армян, а воз и ныне там.

Как уже известно, никакого решения на вчерашнем заседании принято не было. Более того, несмотря на антиазербайджанские тезисы в выступлениях представителей некоторых стран, звучало все это как-то вяло, без энтузиазма. Было заметно, что всем эта бесплодная тема уже надоела. Требуя созыва срочного заседания СБ, Франция, видимо, не ожидала, что в Карабахе все закончится всего за сутки, а на встрече в Евлахе армяне попросят помощи у Баку. После евлахской встречи членам Совбеза уже просто не о чем было говорить. Все подготовленные в защиту армян доклады строились на прежних армянских нарративах и фантазиях и в сложившихся утром того же дня новых реалиях уже не имели никакого смысла. Даже как-то неловко было слушать представителей крупных и серьезных государств, демонстрировавших, что взяли микрофон, не прочитав последние новости.

Арарат Мирзоян - это не дипломат, не политик, а парень с улицы, которого такой же парень с улицы Никол Пашинян привел на должность с митингов. Он не сведущ в тонкостях искусства политики и дипломатии, поэтому, глядя в бумажку, добросовестно зачитал текст. По той же причине он встал и покинул зал во время выступления азербайджанского коллеги. Ничего более глупого и неподобающего дипломату невозможно представить. К тому же, уход одного Мирзояна без других членов армянской делегации - это очень смешная модель протеста. Уходите, так уходите целиком. Может быть, Арарат рассчитывал, что представители стран-покровителей Армении последуют его примеру? В международных организациях сейчас модно демонстративно покидать зал во время выступлений представителей России. Хотя эти акции, честно говоря, выглядят как-то несерьезно. Так вот, Мирзоян, видимо, надеялся, что его демарш будет так же встречен аплодисментами и к нему присоединятся французы, немцы и далее по списку. Но из дверей он вышел в гордом одиночестве. Почему? Потому что, драгоценный наш, о таких вещах договариваются заранее. Не стоит верить заявлениям и похлопываниям по плечу. В международной политике действуют законы отличные от правил шашлычной. И вообще, может быть, представители Франции и Германии подумали, что армянскому министру просто понадобилось срочно в туалет...

Журналист из Великобритании Онник Крикорян написал в соцсетях, что "все шло хорошо в контексте реальной решимости окончательно закончить этот конфликт и помочь представителям Карабаха в переговорах с Баку. Но это было до тех пор, пока не выступил Мирзоян". Спешим успокоить британского журналиста: к Мирзояну в Баку серьезно не относятся.

Думается, после заседания Совбеза ООН Арарат Мирзоян должен подать в отставку. Во-первых, из-за своего странного поведения в зале. Во-вторых, потому что высказался в пику официальной позиции своего собственного государства. В нормальных странах министры проводят политику, определяемую руководством страны, направления этой политики едины для всех членов правительства. То есть глава МИД не может вести одну внешнюю политику, а премьер-министр - другую. Это не тот случай, когда мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если премьер-министр заявляет на весь мир, что никакой угрозы мирным армянам Карабаха нет, глава МИД не может противоречить этому мнению. Пусть даже он не спал пять ночей, готовя свой доклад, вложил в него всю душу и все свои небогатые интеллектуальные возможности. За то время, что он летел в Нью-Йорк, на земле много чего изменилось, и грамотный дипломат должен был на ходу внести коррективы, чтобы не ставить в неловкое положение свою страну. Принимая во внимание состояние Армении, не удивимся, если выяснится, что, сидя перед микрофоном, Мирзоян не знал, что "однодневная война" уже закончилась. Самое время привести знаменитую цитату из фильма про Мюнхгаузена: "Почему продолжается война? Они что у вас, газет не читают?".

Что касается ахинеи, которой Арарат осквернил уши членов Совбеза ООН, то ни один приведенный им "факт" не соответствует действительности. Удары наносились только по легитимным военным целям. Если гражданские лица, не внемля обращениям на свои телефоны азербайджанской стороны, продолжали оставаться поблизости от военных объектов или помогали вооруженным формированиям, их ранение или гибель не на нашей совести. Не наша вина также, что сепаратистам понадобилось для изображения видимости "этнических чисток" тронуть с места тысячи людей. Никто никого не гнал из Ханкенди. Если эти плачущие дети и старушки побежали, прислушавшись к пропаганде, это не наша проблема. Неправда также, что эти люди остались под открытым небом без воды и еды. На базе миротворцев их пригрели, напоили и накормили. Азербайджанская сторона так же приготовила заранее специальные палаточные лагеря со всеми условиями для тех, кто захочет переждать бои в безопасном месте. Не захотели армяне ими воспользоваться? Мы тут не при чем.

Что там дальше? Ах да, списки на изнасилование... Ну, это даже комментировать не стоит.

Рискнет ли после всего этого Франция снова инициировать обсуждения в ООН по карабахской теме - сложный вопрос. Если французам не хочется оставлять братьев-армян в роли лузеров в одиночестве, то пожалуйста - Азербайджан и в следующий раз готов разнести всех обвинителей в пух и прах, как это сделал накануне глава МИД Джейхун Байрамов.

А Пашиняну стоит всерьез задуматься о кандидатуре нового министра иностранных дел. Такого, который слушал бы его выступления, читал новости и не бегал в туалет на глазах всего мира.