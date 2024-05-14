Кто и как лепит из Баграта Галстаняна Супермена?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что из армянского архиепископа Баграта Галстаняна пытаются слепить супермена.

Day.Az представляет публикацию:

Митинги в Ереване, организованные Багратом Галстаняном, становятся рутиной. Баграт представлял себя пророком, идущим спасать армян от Пашиняна, но этого оказалось недостаточно.

Тогда Баграт, с подачи "старших товарищей" перешел к акциям и митингам. Массовым получился только один митинг, другие акции подавил ОМОН. С перекрытием дорог тоже не вышло, дело доходило до драк с местным населением.

А Баграт по-прежнему пытается "всех спасти". Точнее, ему рисуют такой имидж "товарищи", во главе с Робертом Кочаряном. Да, он маскируется: на митинги не ходит и не комментирует. Но вот на акциях вечно крутится Левон Кочарян и люди из окружения Кочаряна-старшего (тот же Сейран Оганян).

Они и есть имиджмейкеры, которые пытаются продать армянам бородатого Супермена в рясе. И видимо, армяне понимают, кто дергает Баграта за ниточки - возможно, именно поэтому протестная активность в Армении пока не вылилась ни во что серьезное.

Автор - HSF

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