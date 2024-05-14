"Бабы Ванги" армянского разлива

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В армянских пабликах всплыло видео армянского политолога Игоря Мурадяна от 2018 года. Вскоре после этого интервью он скончался в американской клинике. О покойниках нужно говорить или хорошо, или никак. Будем говорить никак, хотя Мурадян - это один из тех, кто стоял у истоков карабахского конфликта и идеологии "миацума". Он был первым руководителем Комитета "Карабах" - фактического штаба формирования сепаратистского движения. Сам он родился в Одессе и до конца жизни так и не выучил родного языка, о чем можно судить и по его интервью, однако при этом умудрился быть активистом националистического движения и вдохновителем армян на агрессивный сепаратизм.

В интервью армянскому телеканалу шесть лет назад Мурадян сделал ряд заявлений "провидческого" характера, очень точно предсказав судьбу Армении и армян. Еще в 2018 году он предсказывал, что война за освобождение Карабаха вполне возможна и ругал армянские власти за то, что они никак не реагируют на закупку Азербайджаном вооружений. Деятель, представляющий народ, которому Россия подарила государство и содействовала в оккупации территорий соседа, обвиняет во всем Москву, дескать, лишившую Армению суверенитета. Мурадян констатирует, что время работает против армян, и те проснутся только тогда, когда получат по голове. "А они здорово получат по голове", - говорил политолог. Азербайджану же, по его словам, ничего не нужно. Азербайджан выжидает и дождется своего часа. И обязательно дождется. И дождется капитуляции Армении, которая еще хуже, чем война, прогнозировал Игорь Мурадян.

Сегодня армянские блогеры делятся фрагментами его интервью пятилетней давности, с горечью констатируя, что Мурадян был просто "баба Ванга". Жаль только, что политолог не дожил каких-то двух лет до того дня, когда его предсказания начали сбываться.

А вот другому политологу, Борису Навасардяну, думается, повезет больше. Доказательства своей правоты он может получить в скорой перспективе. В интервью армяно-российскому СМИ он заявил, что Азербайджан сохранит свою независимость при любом раскладе - выиграет Россия в Украине или проиграет. Навасардян не без восхищения и зависти признал, что союзническим договором с Россией, подписанным Азербайджаном накануне начала войны в Украине, он закрепил за собой гарантии "невозвращения в СССР", а в апреле 2024 закрепил эти гарантии в ходе визита в Москву. "Азербайджан выиграл в любом случае. Независимо от того, добьется Россия успеха в Украине или нет, на степень суверенитета Азербайджана это влиять не будет. На степень суверенитета Армении может повлиять, на суверенитет Азербайджана - нет", - признал армянский политолог, очень огорчив ведущую ток-шоу.

В принципе, совсем не нужно обладать экстрасенсорными способностями, чтобы видеть расклад сил в нашем регионе и делать из него правильные выводы. А правильные выводы позволяют делать правильные прогнозы. Только и всего. Понимание этой истины всегда было и пока еще остается главной проблемой армянских политтехнологов.