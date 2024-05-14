Изменился порядок выдачи направления для оценки инвалидности

В Азербайджане изменился порядок выдачи направления на медико-социальную экспертизу с целью оценки инвалидности.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

С внесенным изменением в документ добавлен новый пункт.

Согласно новому пункту, комиссия отказывается от выдачи направления при отсутствии основных условий, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, а также при отказе лица от прохождения необходимых диагностических обследований в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.

Отметим, что пункт 1.5 предусматривает основания для выдачи направления:

1.5.1. Наличие стойких физических, психических, умственных или сенсорных нарушений, препятствующих восстановлению нарушенных функций организма и полноценному и эффективному участию лица в жизни общества, несмотря на то, что лицо находилось на амбулаторном или стационарном лечении в течение последних 6 (шести) месяцев с одним и тем же заболеванием без перерыва или более 6 (шести) месяцев с перерывами в течение последних 12 (двенадцати) месяцев;

1.5.2. при наличии у лица психических расстройств и анатомических недостатков, лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, онкологических заболеваний IV стадии, хронической болезни почек V стадии (направление выдается не учитывая срок, указанный в подпункте 1.5.1 настоящего правила);

1.5.3. при продолжении нарушений, недостатков и заболеваний, указанных в подпунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Порядка, после окончания срока инвалидности;

1.5.4. определение процента утраты профессиональной трудоспособности;

1.5.5. при необходимости проведения медико-социальной экспертизы по заключению Комиссии в связи с изменением состояния здоровья инвалида.

В пункте 2.2 указывается, что Комиссия не позднее 7 (семи) рабочих дней (в случаях, указанных в подпункте 1.5.2 настоящего правила, не позднее 5 (пяти) рабочих дней) собирает результаты медицинских осмотров лица, в том числе выписки из его истории болезни, и изучает результаты лечения. При направлении лица в специализированное медицинское учреждение для уточнения диагноза этот срок дополнительно увеличивается до 10 (десяти) рабочих дней.

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