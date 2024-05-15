Китайские самолеты и беспилотники приближаются к Тайвани

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и беспилотников Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как передает Day.Az, об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

Отмечается, что приближение летательных аппаратов было зафиксировано примерно в 17:00 по местному времени (12:00 мск). По данным телеканала, к острову приближались Су-30 и дроны. Других подробностей не приводится.

Утром 14 мая издание Reuters писало, что Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле тайные совместные учения на фоне якобы растущих угроз от Китая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!