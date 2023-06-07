Армения должна Азербайджану столько, что одним эксклавом не отделается

У Азербайджана восемь эксклавов на территории Армении. Их общая площадь примерно 140 квадратных километров. Один армянский эксклав - Башкенд находится в Гедабекском районе Азербайджана и имеет площадь 40 квадратных километров. Поэтому предложение Никола Пашиняна об обмене несерьезно. Этот обмен будет неравноценным.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, в Башкенде на сегодня нет ни одного армянина, так же, как в азербайджанских эксклавах не проживает ни один азербайджанец. Речь тут идет конкретно об обмене территориями, и с точки зрения населения никакого ущерба нет.

"Этот вопрос может быть решен в процессе делимитации границы. И перед армянами может встать вопрос существенных компенсаций с их стороны. Речь не только о компенсации в плане квадратных километров. Дело в том, что азербайджанские эксклавы имеют для Армении стратегическое значение - через них проходят важнейшие коммуникации, которые связывают север и юг страны, а также Армению с Грузией. Если рассматривать вопрос не только в территориальном измерении, но и в стратегическом, то, я думаю, ответные компенсации со стороны Армении могут представлять интерес для Азербайджана. То есть переговоры об обмене эксклавами могут лежать в реальной плоскости, но этот обмен должен быть адекватным и равноценным, а не "все на все"", - сказал Мусабеков.

Комментируя возможность внесения территории армянского эксклава в Гедабеке в счет репараций за нанесенный оккупацией ущерб, наш собеседник отметил, что не знает, существуют ли для этого правовые механизмы. Кроме того, считает он, Армения нам должна за нанесенный ущерб столько, что этот небольшой клочок земли там просто потеряется. Если дело дойдет до выплат, одним Башкендом армяне не отделаются. В любом случае, вопрос репараций - это длительный процесс, подчеркнул азербайджанский депутат.

"У Азербайджана достаточно правовых оснований для того, чтобы добиться признания Армении виновницей нанесения нашей стране огромного экономического, экологического и морального ущерба. Подписывал документ о прекращении войны не какой-то Араик Арутюнян, а премьер-министр Армении Никол Пашинян. Переговоры все годы оккупации тоже вел Ереван. Это означает, что все разрушения на нашей территории осуществляли вооруженные силы Армении. Кроме того, есть решение Евросуда по правам человека по делу Чырагова, в котором черным по белому записано, что ответственность за все несет Армения как оккупирующее государство. Основываясь на эти моменты и хорошо задокументировав нанесенный ущерб, Азербайджан может подавать иски, и в случае их принятия к рассмотрению и определения суммы репараций, можно будет, учитывая неплатежеспособность Армении, переводить дело на расчет территориями", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева