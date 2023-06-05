Спекуляции чужими землями армян до добра не доведут

Автор: Лейла Таривердиева

Какова все-таки площадь Армении? В любимой армянами Википедии, на различных сайтах, в том числе на сайте президента Армении значатся 29 743 квадратных километра. Данные о 29 800 квадратов были озвучены Шарлем Мишелем после встречи в Брюсселе. Интересно, что в заявлении Мишеля первоначально была чуть завышена и площадь Азербайджана, но эту ошибку немедленно исправили, загадочные же 57 квадратных километров, дописанных к площади Армении, остались в обороте, и теперь на каждом углу армянские деятели размахивают ими как флагом и чего-то требуют им вернуть.

Так как глава Евросовета не мог взять цифры с потолка, мы прогуглили и нашли таки указанную им площадь Армении. Армянская ССР, как указывает Википедия, имела площадь в 29 800 квадратных километров. То есть независимая Армения потеряла вышеуказанные 57 квадратов, и, как утверждает армянская сторона, эти километры должны вернуть им мы. Правда? Неужели? Дело в том, что согласно все той же Википедии, Азербайджанская ССР имела площадь в те самые 86 600 квадратных километров, что и сегодня, то есть с советских времен к территории страны не прибавилось ни одного сантиметра. О чем это говорит? Это говорит о том, что свои якобы пропавшие 57 квадратов армянам стоит поискать где-нибудь в другом месте.

Тема территориальных обменов так понравилась Николу Пашиняну, что он схватился за нее обеими руками и ногами. Руководитель страны, тридцать лет державшей под оккупацией и разрушавшей земли соседа, теперь ожидает от него каких-тио "справедливых" обменов. Согласитесь, это нонсенс. Тем не менее, это единственный вопрос, в котором у Никола остались шансы на спекуляции и торг. Вернее, осталась возможность показать, что он способен торговаться с Баку. Понятно, что торг не даст ожидаемых армянами результатов, но можно поднабрать очки, строя из себя борца за квадратные километры.

В минувший четверг, приняв участие в переговорах по нормализации с Азербайджаном и получив очередную порцию необнадеживающих месседжей, Пашинян отправился на встречу с армянской общиной Молдовы. Первоначально ходили слухи, что он от разговора с соплеменниками отказался. Однако встреча все же состоялась - премьеру Армении было необходимо выпустить пар, что невозможно было сделать на встрече с участием Президента Азербайджана.

Выступая перед диаспорой, премьер Армении очень удивил. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, помимо гедабекского Башкенда, который армяне именуют на свой лад, со времен Первой карабахской войны под нашим контролем находятся аж четыре села Армении - Беркабер (Джохаз), Парвакар, Айгеовит и Вазашен (Лалакенд).

Тем, кто давно работает в СМИ, наверняка названия указанных сел покажутся знакомыми. Они показались знакомыми и нам, потому что в течение всех лет оккупации мелькали в сводках министерства обороны Азербайджана. Со стороны этих сел, расположенных вблизи государственной границы, ВС Армении постоянно вели огонь по постам Азербайджанской армии в Товузском районе. Вбив в поиск на нашем сайте тот же Беркабер, можно найти сотни новостей, в которых фигурирует данное село, расположенное на территории Армении, по ту сторону госграницы. То же самое касается и других трех сел. Как приграничные, они использовались армянской стороной для дислокации войск и обстрелов азербайджанских постов и мирных сел. На товузском направлении госграницы существовала серьезная угроза со стороны врага, поэтому, как следствие, была создана широкая нейтральная полоса, отделяющая армянские окопы от азербайджанских позиций. Само собой разумеется, ни о какой хозяйственной деятельности на этой территории не могло быть и речи.

Чтобы не было домыслов, сразу скажем - во всех этих селах, которые, как утверждает Пашинян, находятся под нашим контролем, все эти годы живут армяне, существуют местные власти, школы, церкви, теплицы. В общем, идет обычная жизнь. Например, незадолго до 44-дневной войны в селе Парвакар обновляли водопровод, а после войны открыли текстильную фабрику, и об этом писали все армянские СМИ. То же самое можно сказать об Айгеовите, в котором, по данным на 2011 год, проживало более трех тысяч армян, а сейчас строится винзавод. А если Пашинян посмотрит одно из видео десятилетней давности, то сможет умилиться самодеятельности беркабердских школьников. То есть говорить о том, что данные села находятся под контролем Азербайджана, очень неграмотно и непрофессионально. Политик должен уметь правильно формулировать свою мысль, если хочет, чтобы его заявления чего-то стоили.

Учитывая, что Ереван собрался увязать этот вопрос с темой азербайджанских эксклавов, следует довести до внимания соседей безнадежность такого замысла. Азербайджан не включал в свои границы никаких армянских квадратных километров, не продвигал в районе Товуза своих постов, и то, что какие-то территории в результате развязанного Ереваном конфликта и военной агрессии оказались недоступны для местного армянского населения, это не наша вина, а всего лишь следствие. Во время делимитации и демаркации все станет ясно и встанет на свои места. Азербайджану не нужно ничего больше тех самых 86 600 квадратных километров, в которых он признан миром и в которые входят восемь сел, оккупированных Арменией. Единственной территорией, о которой Пашинян может говорить в плане обмена, это село Башкенд Гедабекского района, считающееся армянским эксклавом. Это вовсе не значит, что Армения его получит, но тут у Еревана хотя бы есть обоснования. Что же касается попыток выложить на прилавок некие "подконтрольные территории", то это пустая трата времени, и лучше премьеру Армении сосредоточиться на чем-то более реалистичном.

По всему видно, что армянские политтехнологи в последнее время работали очень плотно, изучая карты с сантиметром в руках и рассматривая в лупу каждый штрих. В результате этого непосильного для их умственных способностей труда ими были выведены тезисы о карте 1975 года как самой приемлемой для делимитации. На начальном этапе источником делимитации армяне видели границы 1991 года, рассчитывая, что они будут проведены с учетом нелегитимного "референдума" сепаратистов. От карт 70-х годов они в тот период отказывались, видя альтернативой некие нарисованные ими самими фальшивки начала прошлого века. Когда надежды на территориальные презенты скончались, в Армении поняли, что применять придется лекала тех границ, в которых республики признаны миром. И тогда в Ереване достали лупы и линейки и вычислили, что для обоснования принадлежности азербайджанских эксклавов Армении им нужна карта 1975 года. Карабах они уже не получат, но надеются получить, точнее - не возвращать азербайджанские села, по территории которых в период оккупации были проложены основные транспортные магистрали. Возвращая села Азербайджану, Армения лишается этих артерий. Но разве это наша вина? Это вина ереванских фантазеров, которые считали результаты Первой карабахской войны вечными и незыблемыми.

Об эксклавах Пашинян впервые заговорил через год после окончания 44-дневной войны. Фактор российских миротворцев, истеричная поддержка Франции, активность лобби в США - ничто не помогло остановить процессы, развивающиеся по сценарию Баку. И хотя о восьми остающихся под армянской оккупацией селах в Трехстороннем заявлении от 10 ноября ничего не говорилось, устная договоренность все-таки была достигнута, и в Баку об этом забывать не собирались.

Армянский премьер ранее заявил, что ему известны юридические основы возникновения армянского эксклава в Азербайджане, а вот на основе каких законов возникли азербайджанские на территории Армении, он не знает и сомневается, что таковые вообще имелись. То есть азербайджанцы просто взяли и объявили свои села Азербайджаном, а "что это за контуры на карте, может, их какой-то колхоз нарисовал", Пашинян не в курсе.

Насчет юридических основ образования в советское время армянского эксклава на территории района, населенного азербайджанцами, Пашинян лукавит. Они ему известны? Пусть поделится, потому что найти такую информацию нигде не удалось. Видимо, эти юридические обоснования имеют тот же статус, что и претензии армян на золотой рудник в Кяльбаджаре - они не легитимны. В последнем случае секретарь ЦК Басаркечара просто отодвинул границу Армянской ССР в конце 80-х годов, армянский парламент принял по этому поводу постановление, и часть Кяльбаджара была "законно" включена в состав Армении. То постановление верховного совета АрмССР сегодня наши соседи тоже считают "юридическим обоснованием".

Да уж, от логики армян можно с ума сойти...

В чем Пашинян совершенно прав, так это в отсутствии юридических основ у возникновения азербайджанских эксклавов в Армянской ССР. Образовались они не путем передачи армянской территории Азербайджану, а, наоборот, территории Газахского района были поэтапно переданы армянам. Земли отгрызались постепенно, и в конце концов несколько крупных сел оказались окружены армянской территорией и отрезаны от Азербайджана. На той же карте 1975 года можно увидеть, что будущие эксклавы еще соединены с Газахом. Все это делалось в порядке "братской помощи" армянам, у которых, дескать, не хватало пригодных для сельского хозяйства земель. Процесс начался в 20-е годы, шел очень медленно и с перерывами в связи с сопротивлением азербайджанских властей. А в 1984-85 годах 2105 гектаров земель Газахского района были просто взяты и переданы Армении, 42 гектара территории села Баганис-Айрым были подарены "братской республике", и село оказалось в окружении армянских деревень, как и Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара, Гушчу и другие. Тогдашние власти АзССР не смогли это предотвратить.

Все эти манипуляции осуществлялись на основании прямых приказов из Москвы, возможно, без соответствующих постановлений центральных и республиканских органов власти. Однако конечный результат отчуждения территорий был узаконен, в противном случае он не был бы отражен на географических картах.

"Появление эксклавов на исторической территории Азербайджана в советские времена - последствие политики центральных властей. Когда только выстраивалась граница между Азербайджанской и Армянской союзными республиками, последней передавались значительные территории, оторванные от Азербайджана. Мы знаем, что значительная часть Газахского и Товузского районов постепенно передавалась в состав Армянской ССР в результате этой политики. Спасти удалось только несколько сел, оставив их подчиненными Азербайджану в статусе эксклавов. Подобная политика в СССР практиковалась широко и преследовала определенные цели - таким образом закладывалась основа будущего конфликта", - сказал в комментарии Day.Az политолог и историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

По его словам, появление армянского эксклава в Азербайджане это тоже результат советской политики. Хорошо известно, и с этим уже никто не спорит, что в течение XİX-XX веков армян с Ближнего Востока, из Ирана и Турции переселяли на территорию Азербайджана. Во времена царской России на наших землях было образовано много сел с армянским населением, и уже в советское время, когда чертили границу, появился армянский эксклав. Это была мина замедленного действия, которая и сработала в период распада СССР.

Что касается того, по каким картам проводить делимитацию, то, подчеркнул историк, Армения не имеет никаких прав принимать решения по этому поводу. Принципиальные решения может принимать только Баку, Ереван же может подавать реплики и вносить предложения. Не более.

"На карте 1975 года, особо выделенной Пашиняном, есть вопросы и в пользу, и не в пользу Азербайджана. и Армения, кстати, теряет по этой карте гораздо больше. Армяне, настаивая на ней, не осознают, что отсутствие на ней большинства эксклавов означает только то, что тысячи гектаров наших территорий тогда еще не были переданы Армении, а не то, что "армянские земли" еще не были переданы Азербайджану. Во всех случаях, решение будет принимать Азербайджан. Пашиняну не стоит со всех трибун говорить о карте 1975 года и пытаться внедрить именно ее в международный дискурс как самый подходящий источник делимитации. Он только лишний раз ставит себя в неловкое положение", - сказал Ризван Гусейнов.

Отметим, что армянские СМИ полны слезливых рассказов бывших жителей армянского эксклава в Гедабеке, которые после начала развязанной Арменией Первой карабахской войны были вынуждены покинуть свои дома. Подчеркнем - это случилось только после начала боевых действий, потому что азербайджанской стороне вовсе не хотелось иметь у себя в тылу бомбу замедленного действия. Несмотря на тотальные этнические чистки азербайджанского населения в Армении и в бывшей НКАО, до начала открытой военной агрессии против Азербайджана, никто местных армян не трогал, они продолжали себе спокойно жить. Влача жалкое существование сегодня по ту сторону границы, бывшие "арцвашенцы" мечтают о возвращении в Башкенд, который, мол, должен вернуться к Армении.

Эти мечты не осуществятся. Об этом можно говорить почти со стопроцентной долей вероятности. Азербайджан народ очень много горя пережил от навязанного ему жертвенного "братства" с армянами, и создания на нашей территории подобного эксклава никто не допустит. Как бы не развивалась ситуация с эксклавами, Армения не будет иметь на территории Азербайджана ничего. Скорее всего, Башкенд будет обменен на соответствующую по размерам территорию от азербайджанских эксклавов. Но в Армении сильно ошибаются, считая равноценным обмен "всех на всех". Азербайджанские эксклавы почти в четыре раза превышают по площади Башкенд, и Пашинян либо глупец, либо мошенник, заявляя о возможности подобного обмена. Кстати, территория Башкенда занимает вовсе не 70, как утверждает армянский премьер, а всего 40 квадратных километров.

Если армяне не желают возвращать газахские села, им придется предоставить в обмен на них другие территории за счет своих границ. Просто так земли подарены им не будут. Мы понимаем, что через наши эксклавы сейчас проходят стратегические коммуникации, и армянская сторона хочет их сохранить за собой. Да и наши граждане не смогут безопасно жить в окружении варваров, где их жизни будут каждую минуту подвергаться угрозе.

Что же касается делимитации, то спекуляции в этом вопросе очень опасны для такого искусственно слепленного государства, как Армения. Если начать выискивать, кому какие карты выгодны, то азербайджанская сторона может потребовать не только территории Газаха и Товуза, но и Зангезура. Так что самым правильным и самым подходящим для установления окончательного мира вариантом будет проведение делимитации на основе тех границ, в которых Азербайджан и Армения вошли в ООН и в каких они подписали Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Сегодня Ереван заявляет о готовности признать территориальную целостность Азербайджана на основе этого документа. Вот и славно. Лучше ему оставаться на этой позиции и не пытаться мутить воду и тормозить процесс. Мир уже признал наши страны в соответствующих границах, и исходить нужно из этого. Не стоит ничего усложнять

Как мы уже не раз говорили, армянская логика не поддается никакой логике. Но даже армянам должно быть понятно, что, признав друг друга в одних границах, начать делимитацию в другой конфигурации - это не просто странно, это преступно. Пашинян, приветствуя Алма-Атинскую декларацию 1991 года и одновременно продвигая карты генштаба от 1975 года, создает среду для новых столкновений и дестабилизации. Он хочет получить свои 29 743 квадратных километра? Он их получит. И для Армении же будет лучше, если все будет сделано без спекуляций, попыток торга и фальсификаций. В противном случае ее ждут большие проблемы.

Не нужно злить Баку. Он очень гуманен и терпелив, но всему есть предел. Соседям стоит не забывать о размере ущерба, нанесенного тридцатилетней оккупацией Азербайджану. Он будет востребован, и при отсутствии таких гигантских средств Армения может оказаться перед необходимостью расплаты территориями. Нет денег - плати землей. Невозможо? Пусть в Ереване не думают, что до этого ни за что и никогда не дойдет. Как они уже могли не раз убедиться за последние два с половиной года, для Баку ничего невозможного нет. Чтобы не пришлось задействовать такой сценарий, Еревану лучше начать вести себя разумно уже сегодня.